马奎尔坚称无辜：我以为巴舒亚伊要倒在我身上

在斯坦福桥的比赛中，这名中卫踢中了切尔西前锋，但逃脱了惩罚。

曼联后卫哈利·马奎尔表示，在周一晚上的英超联赛中，他无意伤害米西·巴舒亚伊。

当巴舒亚伊向马奎尔抢球时，马奎尔从边线上滚了下去，红魔队长伸出的脚踢中了比利时前锋的腹股沟。

这一事件得到了VAR的回应，但这位英格兰国脚并没有受到惩罚，他继续在斯坦福桥2-0取胜的比赛中进球。

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马奎尔说，当他向巴舒亚伊伸出脚时，他并不是想要伤害他，只是想保护自己。

赛后他对天空体育说：“我知道我踢到了他，我觉得他要倒在我身上，我的本能反应是伸直腿阻止他。”

“这不是踢人，也不是故意的。我认为这是正确的决定。我知道我踢到了他，但我无意伤害他。这是很自然的反应。我向他道歉，很高兴裁判看到了我的意识。”

这位26岁的球员对他的球队的表现很满意，这让他们在英超联赛中排名第七。

“这是一场精彩的表现。我们知道我们必须赢得比赛来缩小差距。这是重要的三分。”他补充道。

“这个赛季我们太不稳定了。当压力把我们压垮时，我们已经让自己失望了。我们没有被冲昏头脑，我们的压力很大，必须拿下三分。”

马奎尔在比赛进行到第66分钟时攻入一球，他接应布鲁诺·费尔南德斯开出的角球，从切尔西禁区后点头球攻破卡巴雷罗的大门。

这是这位中后卫自2019年1月以来的第一个英超进球，当时他还在莱斯特城，他觉得这是一个漫长的过程。

“已经很久了。我知道这只是个时间问题，希望以后还会有更多的进球。”