马奎尔前队友：他是曼联的第一块拼图

尼尔·柯林斯曾在谢菲尔德联与这位世界上身价最高的后卫共事，现在他正为前队友加油打气。

尼尔·柯林斯表示，将维吉尔·范戴克与哈利·马奎尔进行比较是不公平的。柯林斯认为，身价8000万英镑(合9700万美元)的马奎尔只是曼联拼图中的第一块，而荷兰球星在安菲尔德是尤尔根·克洛普最后一块拼图。

红魔打破了后卫转会的世界纪录，他们在夏天把这位英格兰国脚从莱斯特城挖走。马奎尔被期待在老特拉福德做出重要的贡献，但他难以独自承担期望的重量。

他的签约是曼联长期计划的一部分，柯林斯急切地指出这名26岁的后防中坚加盟了一支“并不出色”的曼联。

这位马奎尔的前谢菲尔德联队友马奎尔告诉《每日电讯报》：“他会和范戴克作比较，但是我认为范戴克是利物浦的最后一块拼图，而我认为哈利是曼联的第一块拼图，这是一个很大的问题。”

“他们没有一支出色的球队，我认为哈利肩上的担子很重，但他们（曼联）在那个位置上拥有世界上最好的球员，随着球队整体实力的提高，我认为他会越来越强。也许这些球员必须去南安普顿或莱斯特城才能向大俱乐部证明自己，但他最终肯定让曼联花了更多的钱。”

马奎尔的另一位前队友、前赫尔城后卫亚历克斯·布鲁斯也认为，这位中后卫的迅速崛起可以持续下去。

布鲁斯说：“我认为你能给哈利最大的赞美就是他一年比一年进步。他在每一个环境中都表现出色。”

“他强壮得几乎不正常——当他抓住你的时候，真的很疼。他的脚很大。他一定穿16码的鞋子。当他踩着你的脚…他是如此的强壮，以至于当他过来抢球时，你会想，‘我不会跟你抢的！’”

马奎尔在国际比赛日期间帮助英格兰在2020年欧洲杯预选赛中取得了背靠背的胜利，他将在周六回归俱乐部，届时曼联将主场迎战他的前东家莱斯特城。