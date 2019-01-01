马奎尔：俱乐部的糟糕状态带到了国家队

周五在布拉格的比赛中，三狮军团的四名后卫可能因为他们在联赛中令人失望的表现而受阻。

哈利·马奎尔说英格兰的后卫们可能在周五输给捷克的比赛中受到了糟糕的俱乐部表现的影响。

英格兰的后防线由托特纳姆热刺左后卫丹尼·罗斯、埃弗顿的迈克尔·基恩和曼联的中后卫马奎尔组成，他们在英超联赛中都经历了困难时期。与此同时，右后卫特里皮尔在他的新俱乐部马德里竞技中表现稳定，尽管自9月初以来他还没有经历过一场胜利。

马奎尔承认，他们在俱乐部层面的挣扎可能会影响到他们在国家队的表现。

当被问及他和他的队友们在比赛前是否缺乏信心时，这位26岁的球员回答说：“是的，也许吧。我们把俱乐部的足球水平带到了国家队。这是一场艰难的比赛。别误会，我们一开场就很草率。我们在比赛中领先，但我们不配。在下半场，我们比上半场控制了更多的比赛，但是我们给了他们一个轻易的进球来赢得比赛。我们确实需要改进。我们状态不佳，因此受到了惩罚。”

虽然这名后卫承认球队需要时间来恢复状态，但他敦促队友们适应国际足球的要求。

“你希望发展合作关系。”他补充道：“有时候在国家队比赛中你真的做不到。有些球员没有为俱乐部比赛，所以他们没有入选，有些球员受伤了。你必须适应。这是踢国际足球的棘手部分之一。在每个训练营中，你通常会和（某个新人）一起踢球，但你不想这样，你需要发展新的伙伴关系。但是听着，没有借口。（防守）需要做得更好。我们需要更好地前进。我们需要提高警惕。我们当然需要更好地把球挡在球网外。”

这位曼联球星对英格兰在周五的失利感到失望。

“第一个丢球是定位球，我们可能需要加强这些。”马奎尔说：“过去一年我们在防守定位球方面做得很好。

“第二个丢球来自于我们在后场的时候太开放了，也许在比赛的某个阶段我们不应该这么做。我们本可以保住这一分，并尝试更多地在对方半场踢球。所以，也许更好的比赛管理能帮助我们，在最坏的情况下，保住1-1的平局。”