马夏尔：跟拉什福德比进球对曼联进攻有帮助

到目前为止，这两名年轻前锋在英超联赛中各进两球，但他们的进球比赛并没有在终场哨声后停止。

安东尼·马夏尔相信他与马库斯·拉什福德在训练场上的进球比赛将帮助曼联在本赛季获得额外的优势。

卢卡库加盟国际米兰给拉什福德和马夏尔增加了额外的负担，他们在曼联对阵切尔西和狼队的比赛后，在英超联赛中各进两球。

马夏尔重新获得了俱乐部的9号球衣，并成为索尔斯克亚的锋线先锋，拉什福德在这位法国国脚的左路，配合得很好。

“在训练中，我们有关于进球的比赛。”马夏尔告诉天空体育：“我们衡量谁完成得最好，谁得分最多。谁赢了?嗯,这取决于……有时候是他，有时候是我。在比赛中，马库斯和我一样喜欢打中路。我不介意拉边，我们在比赛期间交换位置。偶尔让他顶在前面，我并不感到烦恼。这有助于我们恐吓对手的防守，我希望我们能在整个赛季都保持这种状态。”

在1-1战平狼队的比赛中，博格巴因点球不中而在网上受到种族主义的辱骂，之后，马夏尔加入了表达对博格巴团结一致的球员行列。

“这是一种你无法从社会上真正根除的东西，”他说。“在球场上，我们对此无能为力。作为球员，我们和白人、黑人、各种肤色的人在一起。法语表达是‘我们都一样’。应该对释放这种仇恨的人实行禁令。人们去足球场是为了玩得开心，享受比赛，但那里没有仇恨的容身之地。我喜欢爱，而不是恨。”

曼联将在接下来的几周内与来自推特的代表会面，讨论关于球员在社交网站上被攻击的可能解决方案。