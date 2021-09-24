马夏尔、桑乔和范德贝克令人失望 没有C罗的曼联完败西汉姆

这位葡萄牙球星在联赛杯中得到休息，最终曼联在主场0-1输给了西汉姆

索尔斯克亚知道他不可能在本赛季的每一场比赛中都使用C罗，但在曼联被西汉姆淘汰出联赛杯后，主教练可能会后悔让葡萄牙国脚在本场比赛中休息。

索尔斯克亚在联赛杯第三轮对阵西汉姆的比赛前告诉天空体育：“C罗已经改变了球队，这将是一个漫长的赛季，他想要尽可能多地踢比赛，但他不可能踢满每一场比赛。”

不过，如果你是个赌徒，你会把钱押在C罗身上，赌他能在曼联对阵西汉姆的27脚射门中至少打进一球。最后，曼联为他的缺席付出了沉重的代价，兰奇尼的进球让西汉姆淘汰了红魔。

就像联赛杯经常发生的情况一样，这是一项给角色球员争取首发位置的赛事。

此役索尔斯克亚对首发阵容进行了全面调整，C罗被排除在了首发阵容之外。本赛季第二次首发的范德贝克、从新冠中痊愈的迪恩-亨德森、自C罗回归后首次进入首发阵容的马夏尔均首发。

林加德、桑乔和马夏尔组成的三叉戟偶尔会给西汉姆的后防线带来麻烦，但作为一个整体，他们没有发挥出应有的作用。

射门和机会不断出现，但前锋们在前场不够冷静和无情，这意味着他们在周六对阵阿斯顿维拉的英超联赛中将难以接近首发阵容。

这是马夏尔自本赛季首场比赛以来的第一次首发，这也是他再次证明自己不是一个天然中锋的表现。

他在上半场的大部分时间里都在左路游走，导致曼联无论何时都无法将球传进禁区。与此同时，在中场休息后，马夏尔并没有提供必要的跑动来为队友创造空间或机会。

法国前锋本场比赛只有一次射正，射正率为33%。所以，如果他想让自己有机会正常首发，那么他已经错过了这个机会。事实上，虽然每一个赛季都有关于马夏尔开窍的讨论，但几乎没有迹象表明这个赛季将是马夏尔开窍的那个赛季。

赛后谈及马夏尔的表现时，索帅表示：“我不认为这是正确的个人表现，他和球队的其他人一样，他踢出了一些漂亮的足球，但缺少一些锐利度。但他知道我们想从他身上得到什么。如果他继续工作，他就会有机会的。”

索尔斯克亚不会公开指责他的球员，但很难想象马夏尔将如何成为首发阵容中的固定一员，尤其是当C罗具备马夏尔所缺乏的所有特质时。

当球队中有更好的替代者时，他还能有多少机会证明自己？知情人或许否认了马夏尔可能在夏天被出售的报道，但每个球员都有一个价格，如果他在明年被出售也不足为奇，因为他在C罗到来后出场顺位已进一步下降。

你可能会说，缺少上场时间的球员很难找到节奏，但一名处于巅峰状态的中锋会找到影响比赛的方法。

当然，马夏尔并不是唯一一个对此感到失望的攻击者。林加德、范德贝克和桑乔都没能脱颖而出。

后者显然需要时间适应，但这对英格兰边锋来说又是一个令人沮丧的夜晚。桑乔至少比马夏尔更聪明，但是当他为曼联的第一个进球而努力的时候，他又陷入了困境，在他最接近进球的时候，他有几次射门被封堵。

然而，必须说的是，一名被买来加强曼联右路的球员在他喜欢的位置上花的时间如此之少，这仍然是令人惊讶的。即使当格林伍德替补出场，给了索尔斯克亚一个改变锋线阵型的机会，桑乔仍然出现在了左路。

格林伍德是唯一一个为曼联的进攻增添了一点火花的前锋。

这名全能前锋差点在他的第一次触球时就进球了，在他上场的半小时内，他创造了3次机会——没有其他曼联球员能做到这一点。

你可以看到为什么他从一名只能参加次要赛事的球员晋升为一名被信任并且能赢得比赛的替补球员。

最后的结果显然很糟糕，在过去的16个赛季中，曼联只在联赛杯第三轮被淘汰过两次，而西汉姆自从2007年就再没有在老特拉福德赢过球。

索尔斯克亚也渴望获得他作为曼联主帅的第一个冠军，毫无疑问，联赛杯冠军也是可以的。这也意味着大多数本场首发的球员都知道，他们在未来几周得到更多比赛时间的希望受到了打击。

曼联在过去的两个赛季都打进了联赛杯半决赛，但是现在他们早早就出局了。在曼联参加的其他三项赛事中，至少夺得其中一项的压力只会越来越大。

欧冠没有轻松的比赛，英超也没有犯错的余地，对于曼联的许多边缘球员来说，这可能是一个漫长的冬天，因为他们现在可能会被雪藏，直到一月足总杯第三轮的到来。