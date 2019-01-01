马夏尔林加德伤情不明朗 索氏红魔遇危机

曼联主场迎战巴黎圣日耳曼的欧冠八分之一决赛首回合中，前锋马夏尔和林加德在比赛上半场就出现伤情，被相继替换下场后，曼联最终0比2不敌对手，主帅索尔斯克亚透露两名球员都出现肌肉问题。

北京时间2月13日，曼联在欧冠八分之一决赛首回合中主场0比2不敌巴黎圣日耳曼，更让主帅索尔斯克亚感到头疼的是阵中两名核心球员林加德和马夏尔都在比赛中伤退。

在上半场比赛尾声阶段，林加德出现肌肉问题无法坚持比赛，在队医进场进行短暂治疗后，索尔斯克亚被迫做出换人调整。在上半场伤停补时阶段，桑切斯替补出场。

在林加德受伤之前，马夏尔也出现了大腿拉伤的问题，尽管他坚持踢完了上半场比赛，但是在中场休息后，索尔斯克亚还是用马塔将他替换下场。

在两名球员都下场后，曼联与巴黎圣日耳曼的比分还是0比0，但是当比赛进行到50多分钟时，巴黎圣日耳曼凭借金彭贝的进球首开纪录，随后姆巴佩再下一城，最终2比0击败了曼联。索尔斯克亚遭遇执教曼联以来的首场败仗。

索尔斯克亚在赛后谈及两名球员伤情时表示：“他们都出现了肌肉问题，可能是腿筋、或者是腹股沟，我们需要在接下来的几天里进行评估，才能确定他们的具体伤情。”

曼联在接下来几周内将迎来实力强劲的对手，马夏尔和林加德的受伤无疑让曼联备受打击。

曼联首先在下周一的足总杯第五轮中前往斯坦福桥对阵切尔西，随后在2月24日的英超赛场上主场迎战利物浦。在对阵水晶宫和南安普顿后，他们又要前往巴黎进行欧冠八分之一决赛的第二回合。