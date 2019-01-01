马夏尔：我必须证明自己是英超的最佳射手之一

法国人声称自从他来到老特拉福德后，他作为以名球员已经有所“提升”，并且渴望展示他已经变得多么“成熟”。

在进入曼联的第五个完整赛季后，安东尼·马夏尔渴望证明自己是“英超联赛中最好的前锋之一”。

当路易斯·范加尔在2015年9月以3600万英镑(4700万美元)的价格将这名不太出名的法国边锋带到老特拉福德时，不少人都表示了惊讶。

然而，当他在主场3-1战胜利物浦的比赛中替补上场打进一粒漂亮的个人进球，完成了现代英超时代最令人难忘的处子秀之一后，所有有关马夏尔难以适应英格兰足球的念头都被打消了。

他已经成为曼联首发阵容中的关键一员，总共出场186次，在各项赛事中攻入53球。

在挪威人索尔斯克亚选择在夏季转会市场将卢卡库和桑切斯卖给意大利巨人国米之后，马夏尔被要求在索尔斯克亚的带领下担任中锋角色。

索尔斯克亚表达了想要给他的球队注入新鲜活力的愿望，拉什福德和詹姆斯都在边路为马夏尔助力，但是这位23岁的球员在本赛季的9场英超联赛中只打进3球。

马夏尔承认他仍然需要证明他能够在一个稳定的基础上完成任务，但是他觉得他在曼彻斯特期间已经成长为一名优秀的球员。

“当我来到俱乐部的时候，我还是一个年轻的球员。”他说。

“作为一名职业的一线队球员，我仍然没有得到一个完整的赛季。但现在是我在这里的第五个赛季，所以现在我必须证明我已经成长为一名球员，成为英超联赛中最优秀的前锋之一。”

“当我来到这里的时候，我还是个孩子，现在我已经长大了，我变得更加成熟了。现在，我感觉好多了。”

马夏尔接着对在今年6月以1500万英镑身价转会而来的詹姆斯进行了赞美，这位边锋从冠军球队斯旺西加盟曼联后很快就适应了老特拉福德的新环境。

“他是一个拥有惊人速度的球员，”马夏尔说。“他的速度真的快得令人难以置信，但他也是一个能够做出正确选择的人。尽管速度如此之快，他并没有失去控制，他保持冷静，经常做出正确的选择。”

“这对一个前锋来说是个很大的加分，因为他可以为我们所有人助攻。”他真的是一个顶级球员，而且是一个我以前不认识的人，所以说实话，这让他成为了球队中伟大的补强。”

曼联周三晚上将在老特拉福德迎战托特纳姆热刺，在被解雇11个月后，何塞·穆里尼奥将回归执教英超俱乐部。

在波切蒂诺执教的最后几个月里，热刺在英超积分榜上滑落至第14位，未能继6月份的欧冠决赛后再接再厉。