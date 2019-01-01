马塞洛：穿着皇马球衣让我幸福 马德里是我家

马塞洛坚称他今年夏天没有离开皇家马德里的计划——尽管有传言称巴西人将加盟C罗所在的尤文图斯。

皇家马德里左后卫马塞洛本赛季在伯纳乌的出场时间有所减少——他只在西甲首发了17次。

他出场时间的减少部分要归因于22岁的塞尔吉奥·雷吉隆的出现，他经常让马塞洛无法首发，尤其是在前主帅圣地亚哥·索拉里的带领下。

这名30岁的球员目前与皇马的合同还有3年，有传闻称他将转会到尤文图斯——后者在本周末赢得了意甲冠军。

但是齐达内的回归让马塞洛更有规律地回到了赛场，这似乎让他确信自己将会在皇马呆上13年。

“每个人都知道我有多幸福，我每天都穿着这件球衣训练或者踢球，”马塞洛告诉beIN Sports：“我想，外面说的事情太多了。我不会想这些。马德里是我的家，了解我的人都知道真相。”

皇马本赛季已经无欲无求，几乎没有机会赢得西甲冠军。在还有5场比赛的情况下，皇马落后巴塞罗那13分，同时他们已经在国王杯和欧冠出局。

他们在周日3-0大胜毕尔巴鄂竞技，本泽马上演帽子戏法。马塞洛赞扬了本泽马的表现。

“我们都知道卡里姆的能力，他给球队带来了什么，无论进球与否，”马塞洛说：“他是这个团队的领导者之一。我对进球感到很高兴，但卡里姆对我们需要的胜利会更高兴，而不是进球。”