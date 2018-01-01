马塞洛：穆里尼奥回不回伯纳乌轮不到我做主

在被曼联解雇之前，这名教练已经与回到西班牙首都球队联系在了一起。他会和巴西人再次合作吗？

皇马后卫马塞洛表示他无法决定穆里尼奥在被曼联解雇后是否应该回到俱乐部。

这位55岁的主帅在周二宣布被解雇，球队将由一名临时教练接替，直到本赛季结束。

葡萄牙教练在整个赛季都承受着巨大的压力——曼联的成绩令人失望，他和一些明星球员之间也有矛盾。

然而，有报道称，由于皇马主席弗洛伦蒂诺·佩雷斯有意再次与他合作，穆里尼奥返回马德里的道路可能会变得可能。

马塞洛在穆里尼奥执教的三个赛季里一直是一名关键球员，在那里他赢得了西甲冠军和国王杯冠军。

当被问及是否愿意看到前教练回到伯纳乌球场时，这位巴西后卫只表示了他的同情。

“很遗憾他被解雇了，因为他是一个伟大的教练，没有俱乐部工作对他来说太可惜了。”他告诉记者，“我不能说他是否应该来皇马，但我真的很感激他在这个俱乐部为我所做的一切。”

皇马本赛季不得不克服自己的教练问题。在解雇了刚刚上任几周的洛佩特吉之后，他们最近与索拉里签订了一份合同，有效期至2021年。

然而，这位新主帅被问及是否担心穆里尼奥在被解雇后会被引进来代替他。

“我怎么会担心关于皇马的谣言和猜测呢？它每天都在发生，它只是我们现实生活的一部分。”

“当我来到这里做教练，以及更早的时候作为一名球员时，我的感觉都是一样的。这就是我每天工作的全部，这就是我看待足球的方式。”

马德里目前正在阿联酋参加世俱杯的比赛，并将在半决赛中迎战鹿岛鹿角队。