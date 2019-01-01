马塞洛欢迎内马尔到皇马：他比阿扎尔更好

这位后卫说他的同胞在巴塞罗那的过去和最近签下的比利时人都不是问题。

皇家马德里球星马塞洛表示，他将欢迎巴西队友内马尔加盟皇家马德里，因为有关这位边锋在巴黎不开心的传言仍在继续。

内马尔于2017年从巴塞罗那加盟巴黎圣日耳曼，但这位巴西球星整个夏天都被与离开俱乐部联系在一起。

皇家马德里已经签下了他们自己的一些大合同，今年夏天已经签下了埃德尔·米利唐、卢卡·约维奇和费兰·门迪。

但是俱乐部最大的签约是前切尔西边锋阿扎尔，他在今年夏天以1亿欧元(8800万英镑/ 1.12亿美元)的价格加盟了俱乐部。

马塞洛说，如果阿扎尔继续保持目前的速度，他有资格被认为是世界上最好的球员之一，但是内马尔已经在那里了，让他的巴西队友成为现在最好的球员。

“埃登是一名顶级球员。”他在接受马卡报采访时承认：“一个高质量的球员，就像内马尔一样，有能力进入前五。他令人印象深刻，你无法让他们比较，但对我而言内马尔更好。”

马塞洛表示，如果他的国家队队友决定离开王子公园，在今年夏天来到伯纳乌，他肯定会欢迎内马尔来到马德里，尽管他曾效力于巴塞罗那。

“内马尔是一个不可预测的球员。”马塞洛说：“当你预料到某事时，他已经想到了别的事情，你不可能去防守。有内马尔加盟皇马将是一件非常愉快的事。马德里必须尽一切努力签下世界上最好的球员，他在巴塞罗那的过去不会成为问题。”