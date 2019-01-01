马塞洛欢迎内马尔到皇马：他比阿扎尔更好
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皇家马德里球星马塞洛表示，他将欢迎巴西队友内马尔加盟皇家马德里，因为有关这位边锋在巴黎不开心的传言仍在继续。
内马尔于2017年从巴塞罗那加盟巴黎圣日耳曼，但这位巴西球星整个夏天都被与离开俱乐部联系在一起。
皇家马德里已经签下了他们自己的一些大合同，今年夏天已经签下了埃德尔·米利唐、卢卡·约维奇和费兰·门迪。
但是俱乐部最大的签约是前切尔西边锋阿扎尔，他在今年夏天以1亿欧元(8800万英镑/ 1.12亿美元)的价格加盟了俱乐部。
马塞洛说，如果阿扎尔继续保持目前的速度，他有资格被认为是世界上最好的球员之一，但是内马尔已经在那里了，让他的巴西队友成为现在最好的球员。
“埃登是一名顶级球员。”他在接受马卡报采访时承认：“一个高质量的球员，就像内马尔一样，有能力进入前五。他令人印象深刻，你无法让他们比较，但对我而言内马尔更好。”
马塞洛表示，如果他的国家队队友决定离开王子公园，在今年夏天来到伯纳乌，他肯定会欢迎内马尔来到马德里，尽管他曾效力于巴塞罗那。
“内马尔是一个不可预测的球员。”马塞洛说：“当你预料到某事时，他已经想到了别的事情，你不可能去防守。有内马尔加盟皇马将是一件非常愉快的事。马德里必须尽一切努力签下世界上最好的球员，他在巴塞罗那的过去不会成为问题。”