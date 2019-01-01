马塞洛：如果要我在欧冠决赛中死掉 死就死吧

这位巴西人说，在皇马创造历史之前，他感到前所未有的紧张。

皇家马德里后卫马塞洛透露了他在2018年欧冠决赛对阵利物浦之前的紧张情绪。

这位左后卫首发并打满了90分钟，皇家马德里3-1战胜对手，他助攻加雷斯·贝尔打入精彩倒钩。然而，他解释了在准备比赛的过程中他是多么的害怕，经历了他从未经历过的焦虑。

“在对利物浦的决赛之前，压力是最大的。”马塞洛告诉《球员论坛》：“也许人们会觉得这很奇怪。我们已经获得两连冠。所有局外人都希望利物浦赢球。那么问题是什么呢？嗯，当你有机会创造历史的时候，你会感到那份重量。但出于某种原因，我真切地感觉到了。我以前从未有过如此强烈的焦虑，所以我不知道发生了什么。我想叫医生来，但我担心他不让我踢。我必须百分百投入比赛。我必须向自己证明一些东西。”

“我感觉胸口好像卡了什么东西。这巨大的压力。我说的不是紧张。在足球比赛中，紧张是正常的。这是不同的。我告诉你，兄弟，我觉得我快要窒息了。在决赛的前一天晚上，一切都开始了。我吃不下睡不着。我只想着比赛。在足球比赛中有点紧张是正常的。我不管你是谁，如果你在决赛前没有感到焦虑，你就不是一个真正的人。你只是不想把裤子弄脏。这是事实，兄弟！于是我坐在储物柜前，努力地呼吸，我对自己说，‘世界上有多少孩子在踢球？他们中有多少人梦想在欧洲冠军联赛决赛中踢球？数百万。冷静自己。系好你的鞋子，兄弟。”

“我知道如果我能上场，我就会没事。对我来说，在足球场上没有什么不好的事情发生。你可能在混乱中成长，周围的一切都可能变得疯狂，但如果你有一个球在你的脚下，你停止思考。一切都是安静的，和平的。当我最终踏上草地时，我仍然呼吸困难，我想，‘如果我今晚必须死在这里，去他的吧。死就死了。’”