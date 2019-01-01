马塔：马夏尔依然可以拥有不可思议的职业生涯

在老特拉福德，一名世界杯冠军相信仍然在寻找竞技状态保持健康的法国人可以在红魔发挥他的潜力。

安东尼·马夏尔可能在曼联为状态和健康而奋斗，但是胡安·马塔支持这位法国国脚享受“不可思议的职业生涯”。

当这位天才前锋在19岁时从摩纳哥被抢下时，人们对他寄予厚望。

这位全能的前锋确实有一些过人之处，但他在英超116场比赛中只进了36球。

当涉及到稳定性时，马夏尔面临着很多批评，而能否避免频繁受伤是最近的一个新问题。

然而，他仍然只有23岁，依然被认为有潜力能在比赛中脱颖而出。

世界杯冠军马塔在曼联效力期间一直是他的队友，他告诉天空体育说：“我希望潜力真的很大。他是一个非常有天赋的球员。”

“你可以看到，自从他来到俱乐部的第一场比赛，对利物浦。”

“在每一次训练中，他对待球的方式，他对待别人的方式，他自己赢得比赛的方式。”

马夏尔本赛季只为曼联出场三次，自从8月以来，他就因为腿筋的问题而缺席了比赛。

现在的希望是，他很快就会准备能够上场，因为马塔渴望看到他在比赛中获胜的能力能尽快回到被火力压制的索尔斯克亚手中。

西班牙中场说:“我喜欢这种有天赋的球员，我喜欢和他们一起踢球。”

“他是一个非常非常好的球员。他还很年轻，希望他有一个不可思议的职业生涯。”

在2019- 2020赛季的早期比赛中，马夏尔取得了两个进球和一个助攻，这表明他有能力做出重要贡献。

很有可能他会成为曼联的领军人物，自从今夏卢卡库转会到意甲豪门国米后，拉什福德还没有确定自己的核心位置。