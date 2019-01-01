马塔合同到期在即 巴萨考虑以自由球员身份引入

这名西班牙国脚在老特拉福德的合同即将到期，尤文图斯和巴黎圣日耳曼也对他感兴趣。

巴塞罗那已经联系了曼联中场马塔的代表，他们正在权衡这位西班牙国脚的转会事宜。

够力足球了解到巴萨有兴趣在这个夏天把马塔带到诺坎普，随着他在老特拉福德的合同到期，这位30岁的球员可以在赛季结束后自由转会。

尤文图斯和巴黎圣日耳曼也对这位前切尔西球星表现出兴趣，这意味着如果他不能和红魔签下一份新合同，将会有一场关于他的争夺战。

据了解曼联仍在与马塔就新合同进行谈判，但目前还没有一个积极的结论，尽管他们仍然希望能够说服西班牙人在这个夏天之后继续留在老特拉福德

俱乐部激活了其合同中续约一年的条款，将他留到2019年7月，但是有来自其他球队的兴趣出现在他面前。

马塔的现有合同为周薪14万英镑，但事实上,免费签下他意味着巴萨在日益膨胀的转会市场中认为这是一笔有利可图的买卖。

在周三以7500万欧元（6500万英镑/8500万美元）签下阿贾克斯的德容后，巴萨已经获得下赛季的中场即战力。

他们继续与巴黎圣日耳曼的拉比奥特联系在一起，后者也将在这个夏天以自由球员的身份出现，而巴尔韦德则希望加强中场深度。

自2014年1月加盟曼联以来，马塔已经为这支20次英超冠军得主出场208次，攻入44球，贡献35次助攻。

他在俱乐部过去三名主教练手下都难以获得一个固定的首发位置，本赛季他在联赛中出场15次，其中只有9次首发。

自从索尔斯克亚在穆里尼奥被解雇后接管帅位以来，马塔经常被放到替补席上，而这位挪威教练更喜欢三前锋林加德、马夏尔和拉什福德的组合。

因此，难以看到他在俱乐部有一个中长期的未来，离开可能对他最有利。

马塔在19岁转会瓦伦西亚之前，确实是通过皇马的青训体系成长起来的，而转会加泰罗尼亚将标志着他自2011年离开梅斯塔利亚转会切尔西以来首次回到西班牙。