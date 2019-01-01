马塔：加盟曼联是正确决定 正在接近英超冠军

如果这位31岁的球员想在挂靴前举起英超冠军奖杯，那么球队的进展必须尽快提现出来。

胡安·马塔相信他在近六年前做出了加盟曼联的正确决定，并坚称俱乐部正“越来越接近”重拾昔日辉煌。

31岁的马塔在2014年1月从斯坦福桥转会到老特拉福德。

他和穆里尼奥在曼联队中再次重聚，但攻击型中场马塔在效力红魔的五个半赛季中获得的足总杯、联赛杯和欧联杯冠军之后，却无法再添一座联赛冠军奖杯。

等待还在继续，但这位经验丰富的前瓦伦西亚中场组织者声称，如果他错过了加盟13次英超冠军的机会，是“不会原谅”自己的。

“有些人告诉我，我在错误的时间加盟曼联，但来到这家俱乐部是非常特别的。”马塔告诉《每日邮报》。

“当我还是个孩子的时候，我看到这家俱乐部一直在赢。当加盟曼联的机会到来时，我毫不怀疑。我想从内心感受成为曼联球员的感觉。”

“那一刻，一切都发生了巨大的变化，而我们仍在这个过程中。虽然花了几年的时间，而这些年来我一直在这里。能来到这里仍然是我的荣幸。”

“我希望那是在我们赢得英超联赛的时候，但我想改变正在发生的一切。我们越来越接近了。俱乐部不可能不回到它应该存在的位置。”

马塔和曼联将在周一对阵阿森纳的比赛中度过艰难的一周。

上周末输给西汉姆的比赛，以及周中英语杯战胜第三名罗奇代尔的比赛，都给索尔斯克亚增加了压力。

马塔反对更换主教练，他补充道“这是一件容易的事情。换掉你的教练可以帮助你改变心态，但这绝不是一个好兆头。

“拥有一位执教25年的教练，并赢得13个英超联赛冠军，这要好得多。”