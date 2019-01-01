马图伊迪获悉可以离开尤文 摩纳哥对其有兴趣

这位法国国脚现在32岁了，随着斑马军团继续调整阵容，他可能会回到祖国。

随着尤文图斯的大部分转会交易都是以球员的到来为条件完成的，体育总监法比奥·帕拉蒂奇现在必须把注意力转向一项更加复杂的任务:出售剩余的球员。

前阿贾克斯球星马泰斯·德里赫特是斑马军团今夏转会名单上的头号人物，而阿隆·拉姆塞、阿德里安·拉比奥和俱乐部传奇人物吉安路易吉·布冯的免费签约则代表了意甲冠军球队精明的生意。

随着年轻球员克里斯蒂亚诺·罗梅罗、卢卡·佩莱格里尼和梅里赫·德米拉尔带着对未来的憧憬加盟，意甲冠军目前的支出总额约为1.36亿英镑(1.7亿美元)。

尤文已经通过出售莱昂纳多·斯皮纳佐拉、埃米尔·奥德罗、斯特凡诺·斯特拉罗以及其他球员收回了大部分的支出，但是帕拉蒂奇希望能够进一步平衡收支，而尤文已经获悉布莱斯·马图伊迪将在夏天出售。

这位中场球员正在权衡他的选择，摩纳哥对他很感兴趣，这位世界杯冠军对回到他的祖国法国敞开了大门。

目前双方都不急于做出决定，但是马图伊迪现在32岁了，他在都灵的比赛时间可能有限。

另一个需要考虑的问题是这位法国国脚将如何适应新主帅毛里齐奥·萨里的“萨里足球”风格——考虑到俱乐部愿意让这名球员离开，可以肯定的是，教练没有强调马图伊迪是他体系中的关键球员。

在2017年8月，尤文以2000万欧元(1800万英镑/ 2250万美元)和另外1050万欧元(950万英镑/ 1200万美元)的奖金从巴黎圣日耳曼俱乐部签下马图伊迪。尤文希望任何感兴趣的俱乐部至少能提供2500万欧元(2250万英镑/ 2800万美元)的报价，把球完全踢给了摩纳哥。

在接下来的几天里，两家俱乐部很有可能会继续讨论这位四次法甲冠军的去向——他的合同已经到最后一年了——因为尤文已经准备好和这位在意甲联赛中出场88次，攻入7球的出色球员说再见。

作为季前准备的一部分，尤文将在8月24日意甲联赛开赛前参加与托特纳姆热刺、国际米兰和马德里竞技的国际冠军杯比赛。