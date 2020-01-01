马图伊迪下赛季仍留尤文 里昂对此感到失望

虽然已经与回归法国联系在一起，但32岁的斑马中场希望至少再为尤文效力一年。

马图伊迪今年仅获得3次联赛出场和5次欧冠出场。32岁的法国国脚是2018年法国夺得世界杯冠军的重要成员，但现在他在都灵的地位已经大不如前。

不过他在接受法国报纸《Le Figaro》采访时表示，自己仍愿意继续为意甲冠军效力。

马图伊迪说道：“我会留在这里，我的合同包括一项续约一年的条款，俱乐部已经决定激活这一条款。我很高兴能够在这里再停留一个赛季。”

其他球队

“我对此从无质疑，因为我能感觉到所有人对我的信任。显然我年纪不断增长，做出这个选择，我也考虑了我的家人，他们都很热爱都灵。”

马图伊迪承认他为了留在安联竞技场，拒绝了来自里昂的好意。

里昂主席奥拉斯对此感到失望，不过他也理解马图伊迪的做法。毕竟想要夺取欧冠冠军，留在尤文的希望会更大一些，如果萨里的球队可以在16强战中淘汰里昂的话。

奥拉斯告诉《Le Figaro》：“（体育主管）上个夏天就在想着马图伊迪了。”

“马图伊迪应该能看到我们简直就是为他量身定做的俱乐部，也是法国国内唯一能够击败大巴黎的球队。”

“但这一切没有发生，因为马图伊迪希望再和尤文共同度过新的一个赛季，他证明了他没错。”

“他留下是正确的，我知道尤文如果摆脱了我们在这里给他们设下的陷阱，他们就将成为欧冠的夺冠大热。”

不过奥拉斯同时还基于了另外一位为尤文效力的法国中场。拉比奥特在去年前往意大利，但未能很好地融入萨里的球队。他至今一共只为尤文出场过10次。

奥拉斯继续说道：“我很喜欢拉比奥特，我们希望在冬窗签下他，但他已经开始在尤文获得比赛时间了。”