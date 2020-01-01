马内透露动力来源：我要让家乡的亲戚朋友自豪

这位红军前锋上个月被评为非洲年度最佳球员，他说正是家乡朋友和家人的支持让他不断前进。

萨迪奥·马内在巩固了自己在日益强大的利物浦中不可或缺的地位后，透露了他登上顶峰背后的驱动力。

马内在2016年从南安普顿转会到安菲尔德，他说家乡班巴里村的朋友和家人的支持是他闪耀状态的关键。

“我无法描述他们是怎样的人，他们的积极性有多高。他们总是鼓励我。”马内告诉利物浦官方网站。

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“如果你看到那些人，你就会越来越努力地让他们感到自豪，因为这是他们唯一的满足感。我必须回报他们为我所做的一切。”

“我认为这对我们村来说很特别，因为我们村有一些出色的球员，但他们从来没有成功过。”

“我刚来法国的时候，我还在打乙级联赛，村子里从来没有电视看乙级联赛，所以每个人都很兴奋能在电视上看到我。”

“他们每天都在为我祈祷，希望看到我达到这样的水平，因为他们会为我感到骄傲。事情进展如何，我越来越有动力，他们看到我走得越来越高也越来越兴奋，我想我必须牺牲自己，让他们为我骄傲。”

这位塞内加尔前锋上个月获得了2019年非洲足联年度最佳球员奖。

他说道：“我想说梦想成真了。当我年轻的时候，我总是梦想成为最好的，今年我得到了它，所以我真的很高兴。”

“我期待着为我的球队再次取得好成绩，特别是我现在效力的利物浦——这是一个非常非常非常大的俱乐部——和球队一起赢得奖杯可以给你机会赢得一些这样的奖项。”

“你必须表现出色才能获得这个（奖项）。我不知道我是否做得很好，但我正在尽我最大的努力帮助球队和俱乐部！”

在1月23日利物浦2-1战胜狼队的比赛中，马内因腿筋受伤在上半场被换下，但本周他已经恢复了训练。