马内萨拉赫没他不行？利物浦真核广受褒奖

利物浦三叉戟中最为抢眼的无疑是马内和萨拉赫，但菲尔米诺的存在并不是锦上添花，反而必要性十足。

一名巴西记者在评价他的同胞罗伯托-菲尔米诺之于利物浦这家英超顶级豪门的重要性时表示数据无法衡量这位前锋球员的表现，“（他的重要性）这跟具体数据没有关系，有时候，他会消失在人们的视野里。这样一来，菲尔米诺会被外界轻视，数据并不显眼。”

利物浦3：1战胜纽卡斯尔的比赛，菲尔米诺坐上了替补席。但当奥里吉脚踝意外受伤下场后，替补上场的菲尔米诺为马内和萨拉赫分别送上了关键助攻，为利物浦的两粒进球贡献了重要力量。尽管只出场了53分钟，菲尔米诺仍然获得了本场比赛的最佳球员。

纽卡斯尔的主帅史蒂夫-布鲁斯也承认菲尔米诺与众不同：“他的动作和踢法很不同，利物浦应该庆幸在这个位置上有菲尔米诺这样的球员。”

马内和萨拉赫在上个赛季为利物浦分别打入了22粒进球，帮助利物浦在英超闯出一番天敌，而菲尔米诺贡献了12粒进球，还有6次助攻。这个赛季，菲尔米诺的只打进2球，然而数据却并不能真正反映菲尔米诺在克洛普球队中的重要作用。

一位著名足球评论员盛赞菲尔米诺，认为他是利物浦不可缺少的一员。“如果没有菲尔米诺，利物浦很难达到现在的层次。菲尔米诺与马内是一对绝佳组合，菲尔米诺是利物浦的助燃剂。他帮助马内和萨拉赫有更好的表现，菲尔米诺是最为敏锐的球员。”