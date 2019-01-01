马内膨胀了：明年利物浦要争取联赛欧冠双冠王
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Clive Rose
在周六战胜托特纳姆之后，马内号召利物浦在2019- 2020赛季同时赢得英超和冠军杯。
尤尔根·克洛普的球队今年仅以一分之差失去了成为英超冠军的机会，但他们在本赛季也累积了令人印象深刻的97分。
但是他们弥补了去年在基辅的失利，他们在冠军联赛中以2-0击败热刺，第六次将欧冠联赛的奖杯带回了利物浦。
“我认为这是一个特殊的开始，就像每个人提到的，因为去年我们很接近，然而这个赛季我们赢了。”马尼在马德里这个难忘的夜晚后说。
“所以，明年(我们将)争取联赛和欧冠的双料冠军。我们知道这并不容易，但我们是利物浦，我们很强大，我们会竭尽全力，我们依然是一支年轻的球队。我们会继续努力学习，争取更多的奖杯。”
当被问及在去年的决赛失利后，这场胜利是否让人感到特别有成就感时，马内回答说：“我想是的。我认为去年并不容易。欧冠夺冠真的很难，但这就是足球。”
“这让人们热爱足球。今年我们学到了很多，所以我们真的很开心。”
“我们学到的教训来自很多方面，很多事情。我们有了更多的经验，同时我们也习惯了玩这样的比赛。今天就轻松多了。”
在终场哨声响起后，利物浦的球员和工作人员都表现出了丰富的情绪。
人们看到了乔丹·亨德森哭着拥抱他的父亲，红军队长透露说在他10岁的时候就答应过他父亲，他会参加欧冠决赛。
“说实话，我认为这个梦想实现了，”马尼继续说道。“我甚至不知道自己有多幸福，直到现在我才相信。”
“我想我还在做梦！但到头来我们真的赢了，所以非常高兴，非常自豪。”
“我无法用语言来形容我有多幸福。当然，这是我一生中最美好的夜晚之一。”
“这并不容易，走了很长一段路，但最终我们一起完成了这件事，非常开心，非常自豪。”