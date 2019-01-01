马内膨胀了：明年利物浦要争取联赛欧冠双冠王

利物浦本赛季与联赛冠军失之交臂，但是他们的塞内加尔前锋认为他们在马德里的胜利是一个特殊的开始。

在周六战胜托特纳姆之后，马内号召利物浦在2019- 2020赛季同时赢得英超和冠军杯。

尤尔根·克洛普的球队今年仅以一分之差失去了成为英超冠军的机会，但他们在本赛季也累积了令人印象深刻的97分。

但是他们弥补了去年在基辅的失利，他们在冠军联赛中以2-0击败热刺，第六次将欧冠联赛的奖杯带回了利物浦。

“我认为这是一个特殊的开始，就像每个人提到的，因为去年我们很接近，然而这个赛季我们赢了。”马尼在马德里这个难忘的夜晚后说。

“所以，明年(我们将)争取联赛和欧冠的双料冠军。我们知道这并不容易，但我们是利物浦，我们很强大，我们会竭尽全力，我们依然是一支年轻的球队。我们会继续努力学习，争取更多的奖杯。”

当被问及在去年的决赛失利后，这场胜利是否让人感到特别有成就感时，马内回答说：“我想是的。我认为去年并不容易。欧冠夺冠真的很难，但这就是足球。”

“这让人们热爱足球。今年我们学到了很多，所以我们真的很开心。”

“我们学到的教训来自很多方面，很多事情。我们有了更多的经验，同时我们也习惯了玩这样的比赛。今天就轻松多了。”

在终场哨声响起后，利物浦的球员和工作人员都表现出了丰富的情绪。

人们看到了乔丹·亨德森哭着拥抱他的父亲，红军队长透露说在他10岁的时候就答应过他父亲，他会参加欧冠决赛。

“说实话，我认为这个梦想实现了，”马尼继续说道。“我甚至不知道自己有多幸福，直到现在我才相信。”

“我想我还在做梦！但到头来我们真的赢了，所以非常高兴，非常自豪。”

“我无法用语言来形容我有多幸福。当然，这是我一生中最美好的夜晚之一。”

“这并不容易，走了很长一段路，但最终我们一起完成了这件事，非常开心，非常自豪。”