马内盼随利物浦夺冠再夺冠 愿奋战至最后一刻

红军前锋表示，只要能为球队夺得本赛季的英超冠军，并且争取又一个欧冠冠军，他愿意献出一切。

过去的12个月对于利物浦来说堪称梦幻。虽然没能追赶上曼城在英超的脚步而错失英超冠军，但他们在欧冠决赛中击败热刺捧起大耳朵杯，还接连拿到了超级杯和世俱杯冠军。

2019-20赛季开局至今，克洛普的球队已经在英超当中一骑绝尘，已经领先排名次席的卫冕冠军曼城多达13分。距离时隔30年再次问鼎英格兰顶级联赛冠军，似乎已经近在咫尺。

但作为球员，马内并不认为夺冠理所当然，他强调利物浦仍将为所有可能争取到的冠军而拼尽全力。

塞内加尔前锋在接受俱乐部官网采访时表示：“我愿意牺牲一切，直到球队取得成功，我也取得成功，球队也会回馈我，以及每一位球员。”

“我敢肯定我们会取得一些成就，但我们渴望和俱乐部一起取得更多更伟大的成就。我们想要赢得冠军——英超，以及再一次赢得欧冠，虽然我们都知道这并不容易。”

“但你可以看到，最近几年，一切皆有可能，我们能够做到，也能够再一次做到。我们需要的只是保持饥渴，在正确的道路上不断努力，直到最后一刻。”

“当我们负于皇马无缘欧冠冠军时……我想从那个时候开始，一切都变了，我们都告诉自己‘这是有可能的’，我们有一支年轻的球队，我想从那时起，一切都不一样了。”

“我们拥有了更多的信念和信心，我们说‘一切皆有可能，为什么不去尝试呢？我们也希望赢得冠军，所以我们为什么不齐心协力去实现它呢？’我认为这一直很有效。”

并且在马内看来，利物浦能够在这个赛季打出如此高光的表现，与球队的不懈努力是分不开的。

他继续说道：“显然，他们（球迷们）只看到我们每周在球场上的表现和获得的成功，但作为职业球员，我们的工作是从自己在家就开始了，并且在训练场上，我们都会非常努力地训练。”

“你可以看见，从我来到利物浦之后的每一天，所有球员都在想着要不断提高，变得更强。”

“在训练开始前的一个小时，你可以看到我们的健身房都是满满当当的。我认为这对于俱乐部来说是一个强烈的信号，因为每个人都想踢球，每个人都想做到最好。我认为是这些努力让我们变得与众不同。”

“球迷们会为球队表现出色并取得成功而感到兴奋，这也是我们为什么每天都如此努力的原因。”

利物浦周四晚间将与狼队进行新一轮的英超较量。