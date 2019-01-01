马内期待终老利物浦：希望能永远待在这里

这位塞内加尔国脚在俱乐部中和萨拉赫并列最佳射手，他们都打进了7球。

马内希望在他的职业生涯中一直留在利物浦，他说他以前从未经历过这样的俱乐部。

这名前锋已经为红军效力了三年多，对俱乐部最近的成功至关重要。

他也享受着个人的成功，上赛季与穆罕默德·萨拉赫和皮埃尔·埃默里克·奥巴梅扬分享了英超金靴奖。

这位27岁的球员在新赛季又一次享受了一个火热的开始，打进了5个联赛进球和2个冠军联赛进球，以及在超级杯决赛中战胜切尔西的两粒进球。他希望他在安菲尔德的日子可以无限延续下去。

“我很高兴成为这个伟大俱乐部的一员，我很享受。希望我永远待在这里。”

同为前锋的罗伯特·菲尔米诺、萨拉赫和马内一起组建了欧洲足球中最多产的进攻三人组合之一，并表示他们在球场内外的联系是他们在门前取得成功的关键。

“和他们一起工作很容易。就我个人而言，能和他们一起踢球我感到很幸运。他们真的是很好的球员，让一切都变得更容易。”

“萨拉赫有时很有趣。他是一个又酷又好的人。菲尔米诺很害羞。他是我见过的最害羞的足球运动员，但人很好。”

球员们不仅帮助马内安定下来并发挥出最佳状态，而且整个俱乐部的气氛也被证明是这位前红牛萨尔斯堡和南安普顿前锋从未有过的经历。

“我去过世界上的一些俱乐部，但是利物浦是独一无二的。就像一个家庭。这里的气氛总是令人难以置信。”

“但我们在一起四年，彼此了解，这很正常。我们在场外也很团结，这对士气很重要。”

马内、菲米诺和萨拉赫这三名攻击手看起来将在周日主场迎战热刺的比赛中再次并肩作战，他们希望扩大自己在积分榜上的领先优势。

克洛普的球队已经赢得了他们最近11场主场比赛的胜利，这是他们在安菲尔德30多年来在顶级联赛中最长的连胜。