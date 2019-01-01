马内：执教拜仁时期的瓜迪奥拉曾想引进我

这位利物浦球星说曾有加入德国球队的机会，但不确定他们有多认真。

利物浦球星马内说，当西班牙人瓜迪奥拉还在执教拜仁慕尼黑的时候，他们就想要他。

2012年，马内从梅茨加盟红牛，但直到2014年1月他才找到机会代表球队出场。

在接下来的第二个赛季中，他在50场比赛中攻入23球。同时，在一月的一场友谊赛中，他吸引了瓜迪奥拉和拜仁的目光。

马内在这场友谊赛开场仅12分钟就攻入一球，5分钟后又打进一球，帮助萨尔茨堡在对阵拜仁由大卫·阿拉巴、杰罗姆·博阿滕、但丁和贾维·马丁内斯组成的后防线时，取得了两球的领先优势。

最后，萨尔茨堡3:0痛击拜仁，尽管俱乐部有意与他接触，但马内从未相信德国豪门拜仁对他有多么感兴趣，因为他们恰好是拜仁下周欧冠的对手。

“2014年1月，我们在萨尔茨堡与拜仁进行了一场友谊赛，当时的主教练仍然是瓜迪奥拉，我们的踢球方式让他们大吃一惊。”马尼告诉记者。

“我的顾问比约恩·贝泽默后来告诉我，比赛结束后他们与拜仁有过接触，但我认为他们并不是真的感兴趣。”

那年夏天，马内以1180万英镑的身价转会加盟去了南安普顿，并迅速席以75次出场25球的惊人表现惊艳英超赛场。

这促使他最终在2016年转会利物浦，并在2017-18赛季帮助球队一路打进了欧冠决赛。

在本赛季的31场比赛中，马尼已经打进了13球，并帮助红军在与曼城和托特纳姆的英超争冠的较量中一路领先。

瓜迪奥拉，当然，现在是在曼城执教的他目前坐上了联赛的榜首，但利物浦还有一场比赛要踢。

利物浦将在下周二回到欧冠赛场对阵拜仁慕尼黑。

两队第一回合的比赛将在安菲尔德进行，而就在5天之后，利物浦与曼联还将进行一场英超联赛。