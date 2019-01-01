马内回忆逆转巴萨：连克洛普自己都不信！

利物浦在欧冠中在落后三球的情况下逆转巴塞罗那，这让克洛普都感到意外。

利物浦球星萨迪奥·马内承认，即使是尤尔根·克洛普也不认为利物浦能够在欧冠半决赛中逆转巴塞罗那。

在欧冠四强中，利物浦首回合在诺坎普0-3失利，他们面临着一个似乎无法克服的挑战。

他们连续两年进入决赛的机会微乎其微，但他们在安菲尔德的次回合比赛中令人难忘的表现改写了这个剧本。

代替受伤的穆罕默德·萨拉赫出场的迪沃克·奥里吉梅开二度，帮助球队4-0大胜巴塞罗那，从而以总比分4-3逆转晋级决赛，保留了红军的夺冠希望。

维纳尔杜姆同样贡献了梅开二度，完成欧冠史上最神奇的逆转之一，让人想起了2005年红军从落后3球的情况下绝地反击，击败AC米兰，夺回冠军。

马内承认，即使是以乐观著称的利物浦主帅克洛普也担心他们这超出了他们的能力范围。

“在对阵巴萨的比赛之前，我从来没有见过教练这样子。”他在接受Telefoot采访时回忆道：“克洛普鼓励我们，但老实说，连他自己都不相信。他很特别，他让你想为他而战，为他付出一切。”

在英超以一分之差输给曼城之后，利物浦正在准备6月1日与托特纳姆热刺的欧冠“全英”决赛。

“决赛是一场一次性的比赛，它将不同于联赛，你无法隐藏，我认为我们是夺冠大热门。”这位塞内加尔国脚补充道。

马内以22粒进球结束了本赛季的英超联赛，与队友萨拉赫和阿森纳的奥巴梅扬共同获得金靴奖。

在所有的比赛中，这位射手已经破门26次，这是他职业生涯开始以来最高产的一个赛季。