马内：和萨拉赫的冲突已被遗忘 我们已和好如初

红军的塞内加尔前锋在对伯恩利的比赛中表达了他对锋线队友的不满，但是他说任何分歧都已经解决了。

萨迪奥·马内坚称，他与利物浦队友穆罕默德·萨拉赫的公开争吵已经被“遗忘”，两人现在“和好如初”，再次成为“好朋友”。

在最近对伯恩利的联赛中，红军队内似乎出现了分歧。尤尔根·克洛普的球队以3-1轻松取胜，但赛后的头条新闻却是场外事件。

这是因为马内在下半场被换下时明确表示，他对队友萨拉赫自私的表现并不怎么满意。

利物浦队内很快就对任何关于两位明星球员之间存在裂痕的说法进行了淡化处理，他们认为比赛当天的情绪是造成这种挫败感的原因。

随着塞内加尔国脚和萨拉赫在上周末3-1战胜纽卡斯尔的比赛中双双破门，马内现在正试图结束这场闹剧。

“和萨拉赫的事情？它已经被遗忘了。这是足球中经常发生的事情。有时候你不得不面对面地说话。有时我没有得到传球。但我们和好了，成为了以前一样的好朋友。”

在与纽卡斯尔的比赛之前，萨拉赫在社交媒体上分享了一段视频，视频中他拥抱了马内，这段视频在网络上疯传。

这对搭档之间显然没有什么敌意，克洛普的球队在对阵喜鹊的比赛中上演逆转，确保了连续14场英超联赛的胜利。

利物浦过去和现在的球星们都认为他们之间的宿怨已经结束了，像红军传奇人物罗比·福勒也表示，一点点的自私是高产射手的组成部分。

他在接受《镜报》采访时表示：“老实说，我从未听过像萨迪奥·马内和莫·萨拉赫之间的争吵这样的无稽之谈。每个人都在评论和谈论‘贪婪’或破坏团队精神的无稽之谈，难道他们从来没有看过足球比赛吗？因为如果没有坚定的信念，你不可能成为顶级射手。这就是射手所做的。他们为此而训练，他们整个星期都在训练场上练习、观察、计算如何在每个位置进球，最好的球员总是相信他们能得分——从5码、20码、到40码。无论在哪里。即使传给空门的队友会更容易。我看了萨拉赫的纪录，它告诉我，他会继续这样做。”