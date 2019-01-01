马内：利物浦在追逐联赛冠军时很自信 但不自大

红军继续在英格兰顶级联赛中保持领先，安菲尔德的球员们坚信他们能够夺得冠军。

马内承认作为追逐冠军的队伍，利物浦上下充满了信心，但他们也知道还有很长的路要走。

红军已经在23场比赛后占据了英超榜首的位置。

与第二名之间四分的优势使他们暂居扳手，卫冕冠军曼城是最接近他们的挑战者。

克洛普的球队已经领先了一段时间，到目前为止只输了一场联赛，在结束长达29年的国内联赛霸主地位的等待上，他们的信念正在建立。

马内完全相信利物浦有能力越过这条线，但希望避免产生任何额外的压力。他告诉俱乐部的官方网站:“我们现在有经验了。”

“当然，如果我们赢了，我们会很有信心——但不要太自信，我们知道会发生什么。我们仍然是职业足球运动员，我们仍将努力一场接一场地赢下比赛。”

“这个赛季很长，我们有很多比赛。为自己制造压力是没有用的。为什么不试着在赛季结束时赢得比赛呢?”

利物浦的事业将在本周末得到帮助，因为他们享受了一个不错的假期。

虽然他们的许多英超对手都在足总杯的比赛中，但红军在第三轮对狼的比赛中失利后，将会从紧密的赛只能怪中得到一丝轻松。

克洛普谈起了减轻球员的工作负担的好处，马内相信一段时间的休息将有助于球队，最近几周球队一直和一些带着伤病的球员们一起踢球。

这位塞内加尔前锋补充道:“这对我们来说是件好事，我们可以休息几天，让一些受伤的球员有时间康复，因为现在队中已经有很多了。”

“我们仍然是一支强大的球队。而其他球员将为球队奉献自己的最佳状态。”

利物浦将在周三回到赛场，届时他们将在主场迎战莱斯特城的挑战。