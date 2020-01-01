马内：利物浦争冠绝非易事 克洛普值得一座雕像

这位塞内加尔前锋有望帮助红军30年来第一次获得英超冠军，但他说成功要靠努力。

萨迪奥·马内坚持认为，尽管利物浦目前优势巨大，但英超冠军的争夺对利物浦来说绝非易事。

红军在27场比赛中只丢了2分，包括卫冕冠军曼城在内的众多球队远远落后于利物浦，但马内表示，成功要归功于努力。

他告诉BBC体育：“容易？哦，我可希望是这样。我们知道英超联赛是世界上最好的联赛，如果你想赢球，每一场比赛你都必须全力以赴。”

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“这是我们一直在尝试的，我认为效果很好，但是我们必须继续努力才能得到我们想要的。”

“我们从一开始的目标就是赢得联赛冠军，所以如果我们赢了，这对俱乐部和球迷来说都是很好的。”

利物浦本赛季的丰功伟绩让球队上下成为了英雄，马内承认克洛普可能会在某个时刻得到一座雕像的“荣誉”。

他补充道：“我当然认为会有一个，因为他是一个杰出的教练，他为俱乐部和球员做得很好。”

“他有自己独特的做事方式，他让球员在球场上承担更多的责任，这是非常重要的。同时，他对他的球员非常友好，这是他的一大优势。”

马内也因为他为红军所做的贡献而受到赞扬，他在157场比赛中打进76球，这位非洲年度最佳球员承认，在他的祖国塞内加尔，他被视为活着的上帝。

这位27岁的球员说：“是的，他们确实在尝试。他们是为我能达到这个水平感到骄傲和高兴。”

他补充说，他的祖国现在是利物浦球迷的天下：“两年前不是这样的，有更多的曼联、巴塞罗那和皇家马德里的球迷，但现在到处都是利物浦球迷。”

“现在利物浦的比赛就像是国家队的比赛，所以如果我们赢得这个奖杯，它将是轰动的。”