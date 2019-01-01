马内为缺席金球颁奖致歉：争取明年到那里拿奖

这位塞内加尔前锋对他在颁奖之夜的缺席表示了歉意，但希望他能在12个月内将这项主要荣誉高举。

利物浦球星萨迪奥·马内为没有参加周一晚上在巴黎举行的金球奖颁奖典礼而道歉，但他觉得自己可能是明年金球奖的有力竞争者。

这位27岁的球星在评选中名列第四，排在他之前的分别是莱昂内尔·梅西、利物浦队友范戴克和尤文图斯超级球星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多。

随着周三与默西塞德郡对手埃弗顿的一场重要的英超比赛将至，马内发了一条视频信息解释他为什么没有参加比赛。

他还预测今年的得主可能会在12个月后的颁奖典礼上把奖杯颁给他。

“大家好，我是萨迪奥·马内，我很想和你们在一起，但遗憾的是我的日程安排不允许，因为我本周三有一场比赛。”马内说：“我向获胜者表示祝贺，并给他安排了明年的约会。我会试着去那里，也许能举起金球奖。但凭天意。再见。”

马内最近状态很好，他在2018-19赛季打进了22球，帮助红军在整个赛季只输掉了一场英超联赛。

这位塞内加尔国脚在本赛季继续保持着出色发挥，迄今为止，他在14场联赛中攻入8球，贡献4次助攻。

马内的队友默罕默德·萨拉赫名列第五，巴黎圣日耳曼球星姆巴佩(第六)、利物浦门将阿利森·贝克尔(第七)、拜仁前锋罗伯特·莱万多夫斯基(第八)、曼城双星贝尔纳多·席尔瓦(第九)和马赫雷斯(第十)跻身前十。