马修斯-纳西门托：与皇马传出绯闻的巴西卡瓦尼

很难不想到，足球正在发生变化。

以前在低级别联赛中踢球的球队现在正在欧冠联赛和南美解放者杯的淘汰赛阶段进行战斗，而传统的俱乐部则在为生计而挣扎，面临着降级的风险。

在后一类球队中，一些人试图组建廉价和有竞争力的球队，而另一些人则梦想着出售给外部投资者以重振他们的命运——博塔弗戈就是如此，他们最近被美国商业主管约翰-泰克斯托收购，他也是水晶宫的老板。

但在任何投资者向这支里约热内卢球队注入资金之前，博塔弗戈已经因为马修斯-纳西门托而对一个更光明的未来充满希望。

博塔弗戈是巴西最传统的俱乐部之一，它的名人堂包括巴西传奇人物加林查、尼尔顿-桑托斯和贾伊尔津霍。

然而，自1995年以来，他们就再没有赢得过全国冠军，而且自本世纪初以来已经三次降级，在这个过程中积累了超过10亿雷亚尔（1.315亿英镑/1.8亿美元）的债务。

这样的情况在传统上不利于从俱乐部的学院里引进有天赋的青少年，但17岁的纳西门托已经被赋予了重振博塔弗戈荣光的责任。

由于他的长发和高大的身材，纳西门托一直被称为"巴西的卡瓦尼"，曼联前锋是他的偶像之一。

事实上，当卡瓦尼在巴西代表乌拉圭参加美洲杯时，博塔弗戈甚至试图组织两人的会面。

但这些相似之处并不以纳西门托的外貌开始和结束。

当然，纳西门托最大的优势是他作为中前卫时的跑动，这位少年能够利用他的身体为自己打开空间，完成机会，这在他这个年龄段很少有人能做到。

他在门前的技术和冷静也令人印象深刻，但他也因为愿意离开禁区试图为其他人创造机会而引起关注，就像传统的10号球员一样。

纳西门托是一名不折不扣的足球运动员，他于2015年在巴西最富有的城市之一尼泰罗伊的博塔弗戈举办的足球学校首次被球探发现。

纳西门托的家人从未打算让他们的儿子成为一名职业足球运动员，而只是希望这个孩子能玩得开心。不过，他的天赋是不会被忽视的。

进入博塔弗戈的学院后，俱乐部很快就意识到他们手中有一个潜在的明星，尽管纳西门托的整体举止并没有表明这一点。

"他是一个非常平静的男孩，非常有家教，"他的母亲凯特在2019年告诉UOL。"我们和他谈了很多，他能很好地处理一直以来发生的一切。”

"他是一个非常聪明的男孩，只是喜欢踢足球和玩游戏。"

一段时间后，纳西门托开始吸引人们的注意。经常被巴西青年国家队征召，来自欧洲的俱乐部和经纪人都开始围着他转，希望他能离开南美。

这时，博塔弗戈为他们的少年神童制定了职业计划。

"博塔弗戈将马修斯-纳西门托视为一种资产。他是一个在俱乐部一直表现突出的男孩，他一直是巴西青年队的首发和最佳射手，"博塔弗戈学院的总经理蒂亚诺-戈麦斯告诉UOL。

"他是一个很有潜力的运动员，但他还有很长的路要走。我们需要冷静，顺应运动员的自然发展。"

这个过程让纳西门托在2020年9月对阵科林蒂安的比赛中完成了他的职业首秀，在一场巴甲联赛的最后10分钟替补登场。

博塔弗戈降入乙级联赛的消息很快就被证实了，而纳西门托在赛季结束前，在俱乐部为2021年的比赛做准备时，在顶级联赛中得到了一次首发机会。

尽管为联赛中最差的球队效力，但纳西门托很少出错，许多人期待他在过去12个月里在球队发挥重要作用。

不过，博塔弗戈坚持要求这位前锋遵循俱乐部为他制定的计划，而他在过去的一个赛季中只在联赛中出场了三次，尽管他确实定期与一线队一起训练，他的具体训练计划是为他建立自己的力量和体格。

现在人们认为，他将在2022年真正留下自己的印记，博塔弗戈在11月获得升级后回到了巴甲联赛。

"恩德森（博塔弗戈主帅）喜欢这个球员，他认为他高于平均水平，"俱乐部的足球总监爱德华多-弗里兰在2021年12月被问及纳西门托时告诉《环球体育》。

"我们讨论了很多，什么时候让他在U20梯队踢球最好，什么时候让他留在一线队更好。我们把这一年当作一个过渡期。"

坚持让纳西门托遵循俱乐部为他制定的计划，甚至导致博塔弗戈拒绝了一家未公开姓名的欧洲俱乐部在2021年5月为这位年轻人提供的2300万欧元的报价。

皇家马德里和马德里竞技都被列为可能对纳西门托感兴趣的球队，但可能还有很多其他俱乐部热衷于将纳西门托带到欧洲，即使这意味着要支付5000万欧元的解约金。

博塔弗戈现在的主要重点是确保他们为这个年轻人得到一个合理的价格，让他每周在职业球员中展示自己的能力，这反过来应该使他们有更坚实的财政基础。

马修斯-纳西门托被称为"祖国的救星"，他将在球场上为博塔弗戈的荣耀历史写下新的一页，然后可能通过在球场外创造的利益，帮助俱乐部保持他们的地位。