马佐拉：留住劳塔罗很难 冬季签下比达尔会很棒

一名在蓝黑军团度过整个职业生涯的球员对阿根廷前锋印象深刻，并希望看到球队拿下智利中场。

国际米兰传奇桑德罗·马佐拉承认意甲豪门很难留住“奇才”劳塔罗·马丁内斯，因为巴塞罗那一直对他有兴趣。

这名阿根廷国脚在意大利有了惊人的表现，在54场比赛中打进22球，其中包括本赛季各项赛事的13个进球。

年仅22岁，这位南美球星被认为是欧洲足坛最有前途的年轻球员之一。

他目前的能力和未来的潜力并没有被在圣西罗以外的地方忽视，这表明他注定要在某个阶段再成就一笔耗资巨大的转会。

萨尔茨堡红牛前锋厄尔林·布鲁特·哈兰德也是诺坎普下个夏天的主要目标，西甲冠军巴塞罗那的领军人物也承认他们是劳塔罗的崇拜者。

马佐拉承认，要留住这样一位天才球员并不容易。在谈到这名与梅西并肩为国效力的前锋时，他告诉够力足球:“他是我非常喜欢的球员。”

“当我看比赛的时候，在进攻球员接到球时，我通常会想象这样的情况下我会怎么做，而且我通常能猜出球员会怎么做。”

“看他的比赛，我从来都猜不到，他总是做一些让我惊讶的事情。他不只是骗我，他能骗过任何后卫和对手。他是一个现象级的球员。”

当被问及国米是否能将劳塔罗留在他们的名单上时，马佐拉补充道:“这将是非常困难的。”

“他们可能会卖掉其他球员来留住他，但我愿意做任何事来留住他。”

虽然国际米兰希望避免与巴萨就劳塔罗的转会进行谈判，但谈判可能是关于阿图罗·比达尔的交易。

这名智利中场正在为在加泰罗尼亚的首发而奋斗，并且可能在即将到来的转会窗口中被带回到意大利，他曾经在尤文图斯的安东尼奥·孔蒂手下享受过成功的效力期。

马佐拉相信这位32岁的球员将是一个精明的补充，他说:“毫无疑问。他将是一个伟大的签约，他是一个我非常喜欢的球员。”

“我想知道孔蒂是如何进入他的大脑并让他自由发挥的。我认为他们会合作得很好，事实上他们过去就这样做过。”

在谈到比达尔的转会时，马佐拉——曾为国米出场568次——相信如果那些受伤的球员能够恢复健康，那么意甲冠军的就没有必要在一月份引援。

他说:“事实是，如果你让所有受伤的球员都康复了，他们就不需要签下任何人。我认为今年的国米阵容是非常有竞争力的。”

在国内联赛中以两分的优势领先于尤文图斯的国际米兰，将会在周二的冠军联赛中与巴塞罗那进行一场主场比赛。