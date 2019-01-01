马丁内斯：阿扎尔会得金球 他是足球界的乔丹

这名白衣军团的攻击手有望在未来赢得足球界最高个人奖项。

埃登·阿扎尔被称为足球界的迈克尔·乔丹，因为比利时主帅罗伯托·马丁内斯预测这位皇家马德里球星将赢得金球奖。

阿扎尔被认为是世界上最好的球员之一，在赛季开始前，他从英超切尔西转会到了西甲豪门皇家马德里。

这位比利时国脚已经展现了他的才华，在脚踝轻微骨折之前的表现为他赢得了赞誉。

当被问及阿扎尔时，马丁内斯把这位比利时队长比作芝加哥公牛队的伟大球员和NBA名人堂成员乔丹。

“我认为阿扎尔将赢得金球奖。”马丁内斯告诉零点电台：“他的角色是金球奖得主。他所做的是金球奖的水平，他总是有资格获得这个奖。”

“他在切尔西做到了，在法国也做到了。对于一个外国人来说，要参与一个能赢得联赛冠军的项目是很困难的。他是一个完成最后一击的球员，一个迈克尔·乔丹。阿扎尔是足球界的迈克尔·乔丹。”

本赛季只进过一球的阿扎尔将因脚踝轻微骨折而缺席12月18日对巴塞罗那的德比大战。

这位皇家马德里前锋在上个月与巴黎圣日耳曼的2-2平局中被迫下场。

“更多的是伤病的过程。”马丁内斯周四说：“在对阵巴黎圣日尔曼的比赛中，他遭遇了一次挫折，现在我们发现他将会比预期多花一些时间。”

“没什么好担心的。你希望埃登这样的球员100%健康，现在他已经在球队中站稳了脚跟，他踢得很好。他的身体状况很好，很快就会回来。你不想失去像他这样级别的球员，但球队总是要处理伤病、停赛……皇家马德里已经准备好了。”

本赛季，阿扎尔为皇马出场13次，打进1球，助攻1次。