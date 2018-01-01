马丁内斯盛赞阿扎尔：梅罗之后就是他

比利时国家队教练马丁内斯表示，阿扎尔展现出的稳定高水平发挥足以让他排在梅罗之后的第二梯队。

比利时国家队主教练马丁内斯相信，切尔西前锋阿扎尔是世界上除梅罗之外最具有“决定性”的球员。

作为切尔西头号射手，阿扎尔经常被拿来与世界顶级球员比较。之前，他曾一度被认为状态下滑，进球与日常发起进攻的能力也都受到了质疑，不过在2018年，他在俱乐部及国家队亮眼的战绩让他在英超乃至世界上都刷新了自己的排位。

马丁内斯相信，这位27岁的球员达到了职业生涯的巅峰，目前，只有C罗和梅西这样的划时代人物才能排到他之前。他告诉《泰晤士报》：“如果去掉C罗和梅西，我觉得不会有人比阿扎尔更能决定比赛的走向。他在里尔的时候赢得了法甲冠军，按照队伍的实力来说，这简直是不可思议。当来到切尔西后，他又获得了两个赛事的冠军，世界杯上，他作为顶梁柱，随国家队获得铜牌。你能看到他稳定的高水平发挥，目前是他职业生涯的最好时候了。”

阿扎尔在本赛季已为切尔西贡献了8粒进球及9个助攻，在今夏俄罗斯世界杯中发光发热后，他在俱乐部的状态丝毫不受影响。不过，即便是他也没能成功阻止蓝军0-1爆冷负于莱斯特城。这一比赛结果让萨里愤怒到摔毛巾，目前看来，他们最大的希望也只能停留在挤进前四。

斯坦福桥能否留住阿扎尔需要拭目以待，目前，众多大牌俱乐部包括皇马都对他产生了兴趣，而他也从不掩饰自己对巴萨的向往。