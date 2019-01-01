马丁内斯满意卢卡库在国家队的表现 但他还想要更多

卢卡库的梅开二度帮助比利时3-0击败苏格兰，也赢得了主教练的赞誉。

罗梅鲁·卢卡库在比利时3:0战胜苏格兰的比赛中攻入两球，赛后主教练罗伯托·马丁内斯向他致敬。

比利时周二的胜利延续了他们在2020年欧洲杯预选赛上100%胜率的开局，保持了他们在第一组的领先地位，领先俄罗斯3分。

卢卡库在半场结束前首开纪录，在距离球门6码的地方头球破门，中场休息后，德布劳内的射门被扑出，卢卡库补射完成梅开二度。

这些进球使卢卡库在过去21场比利时比赛中打进25球，尽管如果不是几次糟糕的吐饼，他今天可能已经进了4球。

马丁内斯觉得球迷们不管怎样都对他表示了感谢，但是主教练希望这位饱受非议的曼联前锋能更多地利用他的努力。

“我很感激球迷们对这支国家队的爱，尤其是对罗梅鲁的爱。”他告诉记者：“在过去的三个赛季里，他是一个非常成功的孩子。他创造了很多机会，也取得了很多成绩。我看到他很有纪律性，在这次国家队比赛中他表现出了很大的欲望。有时候，当我看到罗梅鲁没有好好利用他在场上的表现时，我很难过。”

德布劳内的表现也很突出，马丁内斯希望把每个人都赞一遍。

“这不是一场单人比赛，每个人都为这场胜利做出了贡献，”他说：“凯文确实有很大的影响，他既积极又有耐心。但埃登·阿扎尔也很重要，他要承担责任，而卢卡库破网两次。当我看到索尔根·阿扎尔的进步时——在我的执教开始时他甚至还不到23岁——看到托马斯·穆尼耶和蒂莫西-卡斯塔涅各踢了90分钟，我想我们有很多选择，这很好。”

“不要忘记三名中卫的努力，他们阻止了苏格兰对我们的进球。”