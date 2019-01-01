马丁内斯力撑库尔图瓦：世界上最好的门将

欧洲红魔主帅在看到他的一号门将在周六对阵阿尔维斯的比赛中被白衣军团弃用后发表了这番言论。

比利时主帅罗伯托·马丁内斯坚持认为皇家马德里的门将库尔图瓦是世界上最好的门将。

周六在西甲皇马2-1战胜阿尔维斯的比赛中，由于近期表现饱受批评，库尔图瓦被安排到了替补席上。

然而，他的国家队教练马丁内斯称这位27岁的门将是世界上最好的，尽管他也承认这位门将正在经历一段“困难时期”。

“在我看来，库尔图瓦是世界上最好的门将，就像他在2018年世界杯上展示的那样。”马丁内斯周六说。

“从那以后，他就是我认为为皇马把手球门的最佳人选。”

“这是一段艰难的时期，但我认为回归国家队的机会帮助他重新获得了良好的感觉，就像我们希望他在皇马的成功可以在欧洲杯上帮助我们一样。”

在2020年欧洲杯B组，比利时与丹麦、芬兰和俄罗斯分在了一组。他们在小组赛的10场比赛中取得了完美的成绩，打进了40个球，仅失3球。

库尔图瓦在其中的九场比赛中都有出场，并有两次失球，在最后一场对阵塞浦路斯的比赛中，米利奥莱取代了他的位置。

但在俱乐部层面，情况就不同了。尽管皇马在11场比赛中保持了5场零失球，帮助皇马在西甲积分榜上排名第一，但他已经三次被租借的阿雷奥拉取代。

这名法国门将也曾在10月份与布鲁日的冠军联赛中，在中场休息时替换库尔托瓦出场。

库尔图瓦最近的替补身份发生在与阿尔维斯的比赛上，但他看来肯定会在明年夏天比利时前往圣彼得堡和哥本哈根分别迎战俄罗斯和丹麦的比赛中继续站在国家队的球门之前。然后，他们返回圣彼得堡，与欧洲杯新晋对手芬兰对决。

毫无疑问，欧洲杯对这位比利时人来说将是一场更加艰巨的挑战。他的球队在资格赛中轻松击败了圣马力诺、苏格兰和塞浦路斯等对手，而哈萨克斯坦和俄罗斯则是球队过去一年中最强大的对手。