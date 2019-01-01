马丁内斯：再也没有像德布劳内这样的中场球员

这位攻击型中场在周一的国家队的大胜中表现最佳。

比利时主帅罗伯托·马丁内斯相信，当德布劳内处于最佳状态时，没有其他中场球员能像他一样优秀。

周一，比利时在2020年欧洲杯预选赛中以4-0轻取苏格兰，德布劳内凭借三次助攻和一粒进球再次上演了精彩的表演。

这位中场组织者本赛季还为两届英超冠军联赛冠军城市打进一球和送出五次助攻。

这种状态让马丁内斯对德布劳内的能力没有任何怀疑。

马丁内斯在赛后接受天空体育采访时说：“很长一段时间以来，他都表现得非常非常好。”

“我认为他处于职业生涯的最佳时刻。这届杯赛以一种新鲜的感觉开始，一种真正有动力的感觉，当他做到这一点的时候，他就已经做到了最好。没有其他中场球员能创造空间，没有一个中场组织者能像他那样传球。看到他融入这个团体是一件高兴的事。”

“公平地说，今天对我们来说是一个巨大的胜利。这是一大步。作为一个整体，我们需要变得更紧密，变得更好。”

尽管处于职业生涯最佳状态，但当被问及世界上是否还有其他球员能像他一样出色时，这位曼城球星显得有些腼腆。

德布劳内说：“幸运的是，我不需要做出这样的判断。”

“我只需要踢好比赛。我就很高兴。我感觉很好。我已经打了很多场比赛，开始适应我的节奏了。这很重要，因为还有很多比赛等待着我们。”

“当你的职业生涯结束时，你可以回过头看看你都做了些什么。但现在我只想赢得比赛。越快越好。这对本赛季余下的比赛也非常重要。”

在4-0击败圣马力诺和苏格兰之后，比利时仍然是2020年欧洲杯预选赛I组的第一名，他们已经赢得了全部六场比赛。

当德布劳内在周一抢尽风头时，马丁内斯强调欧洲红魔在对阵苏格兰的比赛中表现出色。

“这不仅仅是比赛的质量——我们知道我们所有拥有的实力、”他说。

“今天我们在很多方面都做得很好。我们必须在无球状态下非常努力——苏格兰正在成长为一支技术队伍。我们必须保持冷静，我们的第一个进球向你展示了这一点。”

“从那时起，比赛就容易了。但三名后卫、库尔图瓦和整个球队都很高兴能获得一场零封。”