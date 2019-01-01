马丁内斯：与利物浦的比赛远不只是一场德比

前沃特福德主教练正被置于显微镜下，尽管整个夏天他都在努力争取积极发结果。

根据前太妃糖主帅罗伯托·马丁内斯的说法，埃弗顿即将与利物浦进行的默西塞德德比可能会成为饱受批评的主帅马尔科·席尔瓦的一个转折点。

古迪逊公园在夏季转会窗口花费了大笔金额，亚历克斯·伊沃比、莫伊塞·基恩和让-菲利普·格巴明都加入了球队阵容，他们想要在英超联赛中占据一席之地，并寻找在欧洲战场踢球的机会。

然而，结果远非完美，埃弗顿本赛季前13场联赛仅取得4场胜利，目前在积分榜上仅比降级区高出2分。

有报道称大卫·莫耶斯、埃迪·豪和马克·休斯等人可能很快就会被选为席尔瓦的接班人，但马丁内斯认为现在考虑换掉这名葡萄牙人还为时过早，下周与利物浦的比赛可能会让球队最终达成一致。

“这将是一场展现了埃弗顿不可思议的精神状态的比赛，”现任比利时主帅告诉《旗帜晚报》。“去安菲尔德并取得一个积极的结果总是很困难的，而利物浦的主场记录也是最好的。”

“所以，在安菲尔德取得历史性的结果可能是新赛季的开始。这真的比默西塞德德比更重要——默西塞德德比很特别，但我认为在这种情况下，埃弗顿有很多东西可以赢。”

“我曾连续7年担任英超的主教练，255场比赛，我知道事情会很快改变。赛季可能会改变，也许你需要一个杰出的结果来奠定基调，安菲尔德可能就是这样的地方。”

突然上升的结果对埃弗顿球迷来说是最受欢迎的，因为俱乐部即将面对的赛程对一个状态不佳的球队来说是一个令人不快的消息。在接下来的六场比赛中，太妃糖将分别面对利物浦、切尔西、曼联和阿森纳。

尽管如此，马丁内斯仍然认为，俱乐部的管理层在2019- 2020赛季结束之前，不应该就席尔瓦是否是带领球队前进的人做出决定。

“本赛季才打了13场比赛，”马丁内斯补充道。“很明显，这并不是一个很好的开始，埃弗顿在这个赛季的前三分之一可能得到的积分无法与付诸的投资相对应。”

“尽管如此，它仍然只是赛季的三分之一，有时作为一个团队，你需要经历痛苦和创伤才能再次变得强大。做出评估的时间将在赛季末，看看这场比赛如何能让球队团结起来，变得尽可能强大。”