马丁内利：曾4次到曼联试训 但他们从来没说过想签下我

阿森纳前锋马丁内利透露，在自己4次试训曼联期间，红魔从未说过想要签下自己。

阿森纳在2019年7月花费600万英镑从巴西俱乐部伊图阿诺签下马丁内利，自那以后，他已成长为欧洲最有前途的年轻球员。

20岁的马丁内利现在是阿森纳的常规主力，但如果他没有足够强大的精神力量来从被曼联拒绝的事情中反弹，他的现在可能会是一副完全不同的光景。

马丁内利年少时曾四次前往曼联试训，但他表示曼联从来没有打算签下他。这位巴西U23国脚对那段经历心怀感激，因为在那里他与多名顶级球星有过交手机会。

马丁内利告诉The Athletic：“实际上，在我13岁、14岁、15岁和16岁的时候，我曾4次前往曼联试训。”

“我去了曼联在曼彻斯特的训练基地，我和格林伍德以及布兰登-威廉姆斯在同一个年龄段踢球，还见到了伊布、博格巴、鲁尼和埃弗拉等一线队球员。”

“不过，曼联从来没有说过他们想签下我。但这给了我一次体验，并更早地稍微适应了英格兰足球。”

“即使在那几次试训之后，我也一直相信自己，我一直认为自己可以在英超立足。”

马丁内利至今已为阿森纳出场70次，打进16球。其中4球出自本赛季，但他目前因为红牌停赛。

阿森纳目前很有希望获得下赛季的欧冠资格，但马丁内利相信枪手有能力在未来达成更伟大的目标。

马丁内利说道：“这支球队是如此的年轻，很多球员只有22岁、23岁或24岁，我们有时间提高，我们会做到的。”

“100%，我们会成为世界上最好的球队之一。”