马丁内利：阿森纳是世界上最好的球队之一 我渴望赢得奥运金牌

这位巴西前锋希望枪手在2021-22赛季取得突破，开始发挥他们的全部潜力

马丁内利大胆地宣称阿森纳是“世界上最好的球队之一”，尽管枪手在米克尔-阿尔特塔的带领下仍在努力保持稳定。

近年来，这已经成为这支北伦敦豪门的一个常见问题，温格和埃梅里在各自执教时期也面临着类似的难题。

然而，一支年轻的球队正在酋长球场集结，20岁的巴西前锋马丁内利正在寻求释放球队全部的潜力。

这位南美球员告诉UOL：“我因为伤病缺阵了大约5个月的时间，但我认为最后我们做得很好。圣诞节后我们是联赛中表现最好的球队之一。”

“这是一支新球队，也有了新教练，但我们已经有了经验，我认为阿森纳已经是世界上最好的球队之一。”

“我们在赛季末有一些比赛踢得很好，球员们都很自信，所以我们必须沿着同样的道路走下去，所以我们需要有一个好的开局。”

阿森纳在2020-21赛季只获得第八名，这导致他们错过了欧战资格。

然而，球队已经在今夏引进了新援，人们对阿森纳的期望仍然很高。

马丁内利上个赛季各项赛事出场48次，他希望在即将到来的赛季中在阿尔特塔的带领下有出色表现。

马丁内利现在正在参加欧洲杯，他表示自己的目标赢得奥运金牌：“我是巴西人，我的梦想是为巴西效力，赢得冠军，例如美洲杯，世界杯和奥运会。我想在国家队赢得冠军。”

“代表巴西参加奥运会是我的梦想。我们赢得了上届冠军，所以我们有责任好好表现。我非常自豪、荣幸，也非常期待。”