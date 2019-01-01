首轮意外不决定结局 渣叔坚称范戴克仍是最佳

虽然在此前与那不勒斯的欧冠比赛中出现巨大失误，但这位荷兰后卫仍然得到了己方主帅的支持。

站在那不勒斯的角度来看，他们凭借略伦特与默滕斯的进球，在主场2-0击败欧冠卫冕冠军，取得了本赛季的欧冠开门红。

安切洛蒂的球队是在比赛第82分钟打破僵局的。卡列洪禁区右侧内切与罗伯逊接触后倒地，裁判吹罚点球，由默滕斯操主罚破门。而西班牙前锋略伦特打入的致胜进球则完全来自于红军后卫范戴克的回传失误，间接造成的乌龙助攻。

不过作为主帅的克洛普对自己的队长仍然感到放心，他表示自己的信任并没有因为这次意外而动摇。

周二，克洛普在被问到是否认为范戴克是世界最佳时这样回答道：“是的，我认为正是这样。我也非常高兴能够拥有其他后卫，但是的，他（范戴克）目前就是最优秀的。”

“我们在那不勒斯丢球了，你来自哪个国家？意大利？我想也是。我至今都认为那不是一个点球！”

“那不勒斯还要来利物浦的，所以这并不是决定性的结果，但我们确实输掉了比赛，这就是事实，我们必须开始赢球了。”

“我们并不觉得明天的比赛已经事半功倍。没有的。他们会给很多人带来惊喜。但如果说世界上谁最了解他们想要干什么，那就是我。”

“我有一支很强的球队，我们希望成为世界上最能让对手难受的球队，如果明天我们做到这点，那对萨尔茨堡来说就比较艰难了。”

不过在欧冠小组赛的第一个比赛日，这支奥地利球队6-2大胜根克，19岁的小将哈兰德上演帽子戏法，令人印象深刻。

克洛普也表示为了扼制这位挪威新星，他已经制定了相应的计划。哈兰德在新赛季开始后的7场联赛中已经有11粒进球入账了。

“挪威一直都出产优秀的足球运动员。这是一名超棒的球员，非常年轻，自信，专注。是的，我已经有了阻止他的计划，你必须到明天比赛时再去看看。”