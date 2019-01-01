首胜迟迟不到 兰帕德被要求向克洛取经

前蓝军球员帕特-内文希望主帅兰帕德能够尽快找到适合的执教方式，以帮助切尔西取得新赛季的首场胜利。

2019-20赛季开赛至今，蓝军仍就没有迎来他们的首场胜利。

第一轮英超他们4-0惨败给红魔曼联，随后的周中又在欧洲超级杯的点球大战中不敌利物浦，上周末主场面对莱斯特城，他们也仅仅收获了一场1-1的平局。

兰帕德的上任显然没有给斯坦福桥带来预想中的美好局面，这也让前蓝军球员帕特-内文感到有些焦虑，他认为克洛普在对待初来乍到时的情况似乎很有一套，这或许值得兰帕德进行借鉴。

内文告诉切尔西官网：“打出弗兰克期待的和会令我们感到享受的快节奏的比赛，并不容易。”

“有趣的是，你可以看看克洛普是如何在他认为球员需要喘口气的时候，运用他的重金属战术。”

“疲劳和工作量的两难局面也许几周内不会引起重视，但当欧冠小组赛到来，这个问题肯定会出现。”

“周二或者周三要踢一场比赛，周末还要回来面对联赛，这就必须进行控制了。”

“当太多球员都感到疲劳，而比赛又开始了，那局面就会变得紧张。而且上周末由于詹姆斯-麦迪逊在10号位占据了太多空间，有些事情就没法进行。”

虽然兰帕德希望能够给蓝军打上自己的烙印，但目前看来他仍需要更长的时间。

“战术又一次显得有些大胆，让坎特从中场右路压迫到前场，而芒特负责中场左路，但也同样在高频进攻。这是兰帕德希望打B2B的位置变换，但太多时候只在对方禁区。”

“同样的球员可以打出不同的站住，可以从433变化到4231，钻石型中场。”

“最大的问题不是战术，事实是我们必须在1个小时之后做出一些改变，但老实说，太多球员都太疲劳了。”

“这是顶级比赛，我们必须为不时出现的这些棘手问题找到答案。”

对于本周六对阵升班马诺维奇的比赛，内文说道：“两场比赛之后只拿到1分的确令人失望，所以我们现在要在接下来的比赛中赢得胜利。”

“很幸运的是，大家都很理解目前的困难，短时间内还不会有来自球迷的实质性的压力，这能给球员们很大帮助。在困难时期，有球迷的支持会带来巨大不同。”