首秀6球 多特蒙德14岁天才穆科科让德国疯狂

这名少年现在正在和比他大4岁的球员们一起参赛，但是他对多特蒙德U19球队产生了立竿见影的影响。

“我希望人们不要认为我会在U19岁青年队再进46球。”14岁的前锋尤素法·穆科科在被提拔到多特蒙德的U19岁青年队后对鲁尔·纳赫里奇滕说。“我必须先去到那里，看看那里会发生什么。”

这位前锋在上周末代表多特蒙德对阵伍珀塔尔的比赛中上演了他在U19处子秀，并在28分钟的比赛中上演了帽子戏法，这场下午进行的比赛中他一共打入6球，帮助黑黄军团在U19西部联赛中以9-2的比分取得开门红。

出生于喀麦隆的穆科科在他所效力的每个年龄组都是让人出人意料，他在2017-18赛季12岁时代表多特蒙德U17青年出场28次，攻入40球，并在随后的赛季中以46球打破了联赛纪录。这为他赢得了进入德国U16青年队的机会，在2017年9月对阵奥地利的比赛中，他替补登场，并在首场比赛中攻入两球。随后又有两场比赛替补上场，在对阵比利时的比赛中替补出场后攻入一球。

尽管穆科科比他的许多队友年轻4岁，但他本赛季被提拔到多特蒙德U19后，主教练迈克尔·斯基比对他寄予厚望。他相信这名球员会成为一名顶尖的天才，声称所有的场外压力都不会影响到场上的前锋。

“这个男孩总有一天会成为一名专业人士。这就像教堂里的阿门一样。只有伤病才能阻止他。优素福是一个完全放松的人，他对自己的状态把握得非常好。到目前为止，他已经很好地确立了自己的地位，非常适合我们的球队。”

德甲的规定意味着穆科科在各个年龄层的快速提升将在未来几年被限制在U19水平，因为他直到2021-22赛季才有资格参加德国的顶级联赛。德国足协规定，球员必须在1月1日后年满17岁才能代表俱乐部参赛，而穆科科要到2020年11月20日才满16岁。

场外，穆科科不得不面对人们对他年龄的质疑。这都开始于他在圣保利的非凡天赋，以及在他12岁转会多特蒙德之前。然而，他的父亲不知疲倦地工作，以证明他的儿子的年龄，并在2016年获得了德国出生证明，并与他在喀麦隆文件相符。多特蒙德足球青训学院院长拉尔斯·里肯在其加盟俱乐部后被迫回应年龄问题时告诉记者：“他是12岁。这是一个简单的事实；这是毫无疑问的。”

这名前锋希望跟随埃米尔-埃梅里克·奥巴梅扬的脚步，这位闪电般的前锋在多特蒙德成为了明星。奥巴梅扬在韦斯特法伦球场的时候一直带着这个神奇的孩子，并继续与穆科科保持联系，为他提供如何提高自己比赛水平的建议。

穆科科在接受《体育画报》采访时表示：“他就像我的哥哥，给我建议，告诉我什么是好东西，但也告诉我什么不好。”

奥巴梅杨已经确立了自己的顶级前锋地位，穆科科想更进一步，成为世界上最好的球员。“我的目标是在多特蒙德成为一名职业球员，与多特一起赢得冠军杯，并赢得金球奖。”他继续说道。

在上赛季为多特蒙德U17青年队攻入两位数进球后(他在12个不同的场合都有进球)，穆科科以他的另一个偶像克里斯蒂亚诺·罗纳尔多的风格进行了庆祝。这一姿势肯定能与葡萄牙偶像相媲美，但这位德国少年已经在自己的祖国开辟了自己的道路。

穆科科已经在U19联赛中发挥了巨大的作用，在他的处子秀中打入了6粒进球，即使在晋级之后，他也很难再一次达到46粒进球的目标。

他想成为职业球员的下一个目标应该在未来几年内能够得到保证，如果他能继续以同样的熟练程度取得进球，他的冠军联赛和金球奖的雄心壮志就不会显得那么古怪了。