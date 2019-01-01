首秀达成 利物浦小将琼斯期待更多比赛时间
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利物浦中场柯蒂斯·琼斯表示，他期待在俱乐部完成他的英超处子秀后，得到更多的上场时间。
这位18岁的球员在周六利物浦3-0战胜伯恩茅斯的比赛的最后15分钟上场，这是他第四次代表红军出场，此前已经参加了足总杯和联赛杯的比赛。
这位从9岁起就效力于利物浦的英格兰19岁以下国家队球员很荣幸拿到联赛首秀的机会，他说教练尤尔根·克洛普在上场前给了他所需要的信心。
他告诉利物浦官方网站：“作为一名当地的少年，我想每个人都梦想着能在自己的少年时代效力的俱乐部踢球。”
“能在这么年轻的年纪就做到这一点是莫大的荣誉，我很感激，我只想说非常感谢主教练和他的团队对我的信任。”
“每个人看到的比分是完美的，所以我可以上场，并且很轻松的去比赛，展示我的能力。”
“我在热身的时候跟教练说了，他告诉我要上场比赛，保持冷静，提出自己的风格，这给了我足够的信心。我去到场上，我只是想踢我自己的比赛。”
“当你进入不同的比赛，和一些没有经验的年轻人一起比赛时，总是会有点困难。”
“但是今天我觉得我周围的其他球员让这变得更容易了，我期待着更多的比赛。”
这名年轻球员赛后在推特上说，他一直梦想着自己在安菲尔德的第一次顶级联赛的比赛。
“我从小就梦想着这一天，”他写道。“难以置信的感觉，今天是我在利物浦的英超处子秀。又是一场大胜，全队又得3分。感谢所有的短信和支持！”
在主场输给曼联后，利物浦在积分榜上的领先优势扩大到11分，现在他们比卫冕冠军曼城多了14分。