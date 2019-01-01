首秀达成 利物浦小将琼斯期待更多比赛时间

这名18岁的球员在周六利物浦战胜伯恩茅斯的比赛中首次在顶级联赛中亮相。

利物浦中场柯蒂斯·琼斯表示，他期待在俱乐部完成他的英超处子秀后，得到更多的上场时间。

这位18岁的球员在周六利物浦3-0战胜伯恩茅斯的比赛的最后15分钟上场，这是他第四次代表红军出场，此前已经参加了足总杯和联赛杯的比赛。

这位从9岁起就效力于利物浦的英格兰19岁以下国家队球员很荣幸拿到联赛首秀的机会，他说教练尤尔根·克洛普在上场前给了他所需要的信心。

他告诉利物浦官方网站：“作为一名当地的少年，我想每个人都梦想着能在自己的少年时代效力的俱乐部踢球。”

“能在这么年轻的年纪就做到这一点是莫大的荣誉，我很感激，我只想说非常感谢主教练和他的团队对我的信任。”

“每个人看到的比分是完美的，所以我可以上场，并且很轻松的去比赛，展示我的能力。”

“我在热身的时候跟教练说了，他告诉我要上场比赛，保持冷静，提出自己的风格，这给了我足够的信心。我去到场上，我只是想踢我自己的比赛。”

“当你进入不同的比赛，和一些没有经验的年轻人一起比赛时，总是会有点困难。”

“但是今天我觉得我周围的其他球员让这变得更容易了，我期待着更多的比赛。”

这名年轻球员赛后在推特上说，他一直梦想着自己在安菲尔德的第一次顶级联赛的比赛。

“我从小就梦想着这一天，”他写道。“难以置信的感觉，今天是我在利物浦的英超处子秀。又是一场大胜，全队又得3分。感谢所有的短信和支持！”

在主场输给曼联后，利物浦在积分榜上的领先优势扩大到11分，现在他们比卫冕冠军曼城多了14分。