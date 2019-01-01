首秀蒙阴影 明斯：欧足联的反歧视条例是有效的

这名中卫对球迷的行为感到失望，但他坚称，管理机构采取的措施有助于缓和局面。

在索菲亚进行的2020年欧洲杯预选赛英格兰客场对阵保加利亚的比赛中发生了种族歧视事件，英格兰新人泰隆·明斯认为欧足联的种族歧视条例是“有效的”。

在保加利亚国家体育场举行的比赛中，人们对种族主义事件的担忧在上半场得到了体现，在看台上传出辱骂声后，裁判两次叫停了比赛。

在队长哈里·凯恩与裁判商议之前，明斯与第四官员沟通，导致了比赛的第一次暂停。现场通过扩音器警告球迷，如果这种行为继续下去，比赛可能会被取消。

中场休息前不久，英格兰队主教练加雷斯·索斯盖特出面干预，导致比赛再次暂停，随后大批球迷离开。

阿斯顿维拉的后卫明斯称赞了欧足联的三步走的种族歧视政策，如果这种情况继续下去，比赛将会暂停，再恶化下去将会终止。

“我认为欧足联的种族主义条例是有效的，我不知道人群中的某些人是否被请走了，显然有公告已经发布了。”明斯告诉ITV：“我认为无论比赛的规则是什么，我们采取的正确的步骤肯定是有帮助的，我们在中场休息的时候做出了出来比赛的决定，我们认为这是正确的决定。如果发生其他情况，我们会采取适当的行动。我们最终对结果感到满意。”

尽管在他在三狮军团的首秀成为了头条新闻，但他对自己的处子秀感到很高兴，并认为球队很好地处理了不利的情况。

“这很好，显然是一个美好的时刻，我完成了我的英格兰处子秀。这被一些令人失望的口号蒙上了阴影，这在球场上可以清楚地听到。”他说：“但我认为我们做出了强劲的回应，我们表现出了良好的团结。最终，我们让足球来说话，我认为更强大的力量会处理发生的事情。但是，是的，我们不能做的比我们在球场上做的更多。”