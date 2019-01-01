首秀延后 德里赫特虽进大名单但未获上场

这名后卫承认，在对阵帕尔马的比赛中，他只能坐在替补席上。

尤文图斯后卫德里赫特承认，来自主教练萨里的，在斑马军团本赛季的第一场意甲比赛中完全不使用他的决定让他感到困惑。

意大利卫冕冠军在德里赫特缺席的情况下取得了开门红，凭借萨里喜欢的后卫乔治·基耶利尼的一粒进球，他们以1-0击败了帕尔马。

德里赫特说他不认为自己会成为替补，但他知道要取代的是他所认为的世界上最好的中后卫组合之一。

“当然，我更愿意上场踢球。”这位前阿贾克斯球员赛后说。

“我不能从训练中看出这一点，从这个意义上说，我没有预见到这一点，但显然我尊重教练的决定。”

“我也很现实，我还在适应意大利的生活。今天比赛的这对搭档，基耶里尼和博努奇，被认为是世界上最好的防守组合。”

“你不可能在首场比赛就代替他们上场。我必须战胜他们，才能在这个赛季赢得我在球队中的位置。”

以7800万英镑(8400万美元)从荷兰冠军球队买来的德里赫特并不是这个夏天唯一一个来到都灵的新球员，但是前切尔西主帅萨里并没有选择他们中的任何一个作为首发。

从阿森纳自由转会而来的拉姆塞正在从伤病中恢复，但已经接近复出，并被威尔士主教练吉格斯选中参加9月6日对阿塞拜疆和白俄罗斯的比赛。

同样从巴黎圣日耳曼自由转会而来的阿德里安·拉比奥在比赛进行了一个小时后替换萨米·赫迪拉出场，完成了他在尤文的处子秀。

保罗·迪巴拉的转会传闻依然不断，他被选入了比赛日阵容，但没有上场，夸德拉多和费德里科·伯纳德斯基的出场顺位排在了阿根廷国脚前面。

那些没有在与帕尔马的比赛中出场的球员将不得不等到8月31日尤文图斯与那不勒斯的比赛时才能在本赛季为自己的球队有所作为。