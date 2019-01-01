首秀即真香 哲科：希望姆希塔良在罗马效力很久

波黑前锋称赞了他的新队友在罗马首秀的表现。

埃丁·哲科表示，他希望亨里克·姆希塔良 能在罗马待上“很长一段时间”。此前，姆希塔良在意甲联赛中首次进球，帮助球队赢得了本赛季的第一场胜利。

在欧洲转会窗口关闭之前，姆希塔良从英超阿森纳租借到意大利首都罗马，为期一个赛季。

这位亚美尼亚中场在罗马的第一次出场就在第22分钟打入一球，帮助罗马在周日以4-2击败了来访的萨索洛。

哲科也在奥林匹克球场取得进球，赛后他赞扬了他的新队友，并认为这位30岁的球员在罗马会有很长的未来。

“我期待他这么做。我知道他是一个出色的球员，他是我们的攻击线中一个非常好的补充，他想踢球。”哲科说：“我百分之百地肯定他会给我们带来很大的帮助。我很高兴看到这次转会的发生。在我们为国家队效力后，他在对我们的比赛中攻入两球，我告诉他，‘我的朋友，下一场比赛你也必须为罗马进球！’”

“他是一个伟大的职业球员。我还记得他在多特蒙德时的表现，他将成为我们的重要球员。希望他能在这里待很长时间。希望他能留下来。他会看到我们在这里踢球，他马上就进了一个球，所以希望他能进更多的球，给我们带来更多的助攻。”

罗马在新主教练保罗·丰塞卡的带领下三场不败，目前排名意甲第八，落后领头羊国际米兰4分。