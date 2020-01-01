首秀即演帽子戏法 哈兰德震撼多特主帅法夫尔

这位瑞士主帅很难想象他的新球星在德甲会有一个更好的开始。

埃尔林·哈兰德在对阵奥格斯堡的比赛中替补出场，上演了他在多特蒙德的处子秀，法夫尔称他是“不可思议的”。

在哈兰德的鼓舞下，多特蒙德从1-3落后的状态中恢复过来，并在周六以5-3客场取胜，这将成为人们永远的记忆。

这位挪威国脚在第56分钟的时候换下了皮什切克，并在183秒后的第一次触球将球打入远角。

托尔冈·阿扎尔的无私助攻让哈兰德的进球数增加了一倍，他的第三个进球来自于一次冷静的射门。

法夫尔知道他的前途一片光明，但他不敢相信哈兰德的表现，尤其是考虑到这位年轻球员在替补出场之前由于膝伤而只有有限的训练时间。

“他开局不错。”多特蒙德主教练法夫尔告诉天空电视：“他很快就展现了他的实力，他跑到后卫身后，当然他进了三个球，这是不可思议的。”

“他在防线之间移动得很好，这给了我们另一种进攻方式。他很好，做得很好。”

“在他19岁的时候，他有巨大的进步潜力，这是最重要的。这是一场疯狂的比赛。”

周五多特蒙德与科隆的比赛中，法夫尔被问到哈兰德是否会在首发阵容中占有一席之地。

他补充道：“球员们总是说他们已经做好了上场的准备，但是他在12月根本没有训练，因为他膝盖受伤了，在我们的训练营中有三到四天不能做什么。”

“他还没有准备好打90分钟（对阵奥格斯堡）。星期五再说吧。”

哈兰德自己并没有被他在多特蒙德的早期表现所冲昏头脑，他强调他来到俱乐部是为了进球。

“我很放松，我也不知道为什么。”哈兰德赛后说：“我在一家很棒的俱乐部，身边有很棒的队友和好人。我来这里是为了进球，这对我来说是一个不错的处子秀。”