首次盯防梅西的后卫：当时的他并没什么特别

大卫·加西亚说他曾与五届金球奖得主的比赛中度过了一个愉快的夜晚，就像在与“任何其他球员”的比赛一样。

前西班牙人左后卫大卫·加西亚有幸成为第一个盯防梅西的人，那是在2004年的一天，他宣称当时的梅西并没有什么特别之处。

当时，梅西还是个十几岁的孩子，他在球队1-0战胜西班牙人的比赛中上演了自己的职业生涯处子秀，在比赛的最后7分钟出场。

考虑到他在场上只有几分钟的时间，阿根廷人几乎没有什么影响，加西亚很轻松地应付了一个后来成为史上最好球员之一的球员。

“我们知道他是谁，包括我和西班牙人的年轻球员。我们知道巴萨的阵容，他是值得关注的。”

“我们在B组的一些比赛中见过他，我们知道他的能力。”

“那天的表现是正常的，他还不是现在的他，尽管他有天赋。今天他很自信，也成长了很多，完全不同于他以前在比赛中的表现。”

“我不记得盯防他时有什么特别的地方，就像防守其他球员一样。”

加西亚十几岁时就在西班牙人队完成了自己的西甲处子秀，他在2015年退役前为俱乐部踢了200多场比赛。

回顾他与梅西的早期对决，加西亚承认他从未想过这位攻击手会成为今天这样的超级巨星。

“我感觉他会是一个很好的球员，但不是他现在的样子。”他说。

“事实上，那时候我并没有想过他会成为什么样的人。我认为，就像很多来自西班牙人或者巴塞罗那的男孩一样，他正在实现自己的梦想，在他的球队还很年轻的时候就开始了处子秀，但是在球场上，你不会去想这些。”

梅西在那个赛季又代表一线队参加了9场比赛，包括一次欧洲冠军联赛的出场，并在2005年5月对阵阿尔巴塞特的比赛中攻入了他在俱乐部的第一个进球。

这名32岁的球员在周三获得了他的第六个欧洲金靴奖，在经历了2019- 2020赛季的休养之后，他下定决心在接下去的比赛中弥补失去的时间。