首捧超级杯冠军 C罗和梅威瑟合影留念庆祝夺冠

在战胜红黑军团后，俱乐部表示：“和冠军们庆祝获得一个冠军。”

周三，C罗和他的尤文图斯队友们在沙特阿拉伯接见了弗洛伊德·梅威瑟的来访，这位拳击偶像对尤文在意大利超级杯1比0战胜AC米兰表示了祝贺。

C罗帮助球队获得了胜利，他在第61分钟接到皮亚尼奇的助攻后头球破门，最终锁定了老妇人的第8个意大利超级杯冠军头衔——这比对手米兰多一个。

凯西在下半场被罚下后使得红黑军团的处境更加艰难，这名象牙海岸国脚是本赛季早些时候伊瓜因被罚下后，AC米兰第二位在对阵尤文图斯的比赛中被出示红牌的球员。

周三的胜利意味着这是C罗自以1.12亿欧元从皇马转会尤文后获得的首枚金牌，在得到不败拳王梅威瑟的祝贺前，这位葡萄牙巨星表示希望这是取得更大更好成绩的开始。

他在获胜后表示：“这是一场十分困难的比赛，在这些环境条件下，很温暖，但也很艰难。”

“我们踢得很好，创造了很多机会，显然我很高兴能打进制胜一球。”

“我的目标是以一个冠军来开启2019年，我获得了效力尤文的首个冠军，我感到十分高兴。”

“但这只是一个开始，我们将一步一步来。我们已经赢得了这个奖杯，现在必须继续努力去赢得下一个。”

尽管意甲联赛才刚刚过半，而C罗将不可避免地为自己的奖牌榜再添一项意大利顶级联赛的冠军奖牌，因为尤文目前保持不败战绩，比排名第二的那不勒斯高出9分。

但是C罗拒绝在尤文赢得主要荣誉的道路上止步不前。

他补充说道：“意甲总是尤文的主要目标。”

“我们排在联赛榜首，但是这是一项漫长的赛事，并且将会变得艰难，因此我们需要继续努力。”

C罗和尤文将在周一重新开始国内征程，届时他们将会在主场对阵切沃。