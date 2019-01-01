首届Goal25 China揭晓 王霜武磊于大宝分列前三

在经历了长达3个月的各类投票之后，Goal.com世界级大奖Goal50的分支中国区Goal25的排名已经揭晓，在巴黎圣日耳曼闪耀的女足姑娘王霜斩获第一名，新任中超射手王武磊与北京国安队魂于大宝分列第二三位。那么，这25名中国英才都有谁呢？

如今的王霜绝对称得上全民偶像，自加盟欧洲豪门巴黎圣日耳曼以来，这位中国姑娘在12场法甲女足比赛中交出了一份4球6助攻的答卷，无怪乎国内外球迷一致认为他已经成为大巴黎女足当之无愧的大腿之一。

得益于国家队和俱乐部优异表现，王霜在不久前众望所归，成功当选了亚洲足球小姐，也成为了继孙雯、白洁和马晓旭之后，第4位当选亚洲足球小姐的中国女足球员。

女足世界杯将在明年打响，虽然中国女足被分到了死亡之组，但我们绝对相信王霜的领导能力。

如今的武磊毫无疑问已经是中国足球新一代的第一人，正是在他的带领下，上海上港才得以在2018年得偿所愿，收获了2018赛季中超联赛冠军。

这名27岁的锋线杀手以27球8助攻结束了自己的2018赛季，一举打破了外援对中超射手王的长期垄断，无怪乎上港球迷感慨：“得此骁将，夫复何求！”

希望这位被亚足联称为“中国马拉多纳”的国足希望能够带领国家队在即将到来的亚洲杯上走得足够远。

于大宝的2018赛季绝非一帆风顺，赛季初期，于大宝的表现较为低迷，他的队长身份让国安主帅施密特在排兵布阵时伤透了脑筋。对于这位“国足福将”来说，为了在国安队中踢上比赛，他不得不放弃自己原本的前锋位置，改打中后卫。最终，他凭借足协杯决赛上的出色发挥，帮助北京中赫国安捧回一座冠军奖杯，终结9年无冠的尴尬。

在场内场外，于大宝都体现着队长的领袖气质。足协杯夺冠，于大宝请出老队长杨智捧杯；索里亚诺离队，于大宝送上祝福。很显然，他有着国安队长应具备的素质。

由于内有武磊，外有自己的队友塔利斯卡等人，本赛季郜林的光芒有些被掩盖。尽管如此，这名恒大前锋依旧贡献了一个精彩的赛季。28场10球4助攻，这名32岁的老将证明了自己依旧是恒大与国足的重要一员。

在他所打进的10粒进球中，还包括中超第12轮广州恒大完胜贵州恒丰时的那记惊天的倒挂金钩。

不知道在即将到来的亚洲杯上，“郜林斯曼”能否将自己的21粒国家队进球再提高下。

尽管没能在本赛季为山东鲁能带球任何一座冠军奖杯，但金敬道的表现无意识令人兴奋的。

做为球队最具创造力的本土中场核心，金敬道上赛季总共在29场中超比赛中为球队贡献了6球6助攻，成功帮助球队取得了联赛第三名的好成绩并进入足协杯决赛，而他本人也在赛季结束后被中超官方评选为最受欢迎的本土球员。

在即将到来的亚洲杯上，金敬道可以将自己5场国家队出场记录再度提高。相信不久的将来，26岁的他能够真正成为国家队的中场领袖。

这名效力于广州恒大的老将向我们演绎了何为廉颇老矣，亦能饭也。尽管已经年满38周岁，但郑智依旧是恒大与国足的定海神针。

国足百场不是他的终点，希望郑智的传奇能够一直延续下去。

这名来自延边的小个子球员本赛季堪称国安、乃至整个中超最为超值的一笔引援。“中超坎特”，这样的称号丝毫不为过，中场组织、前场进攻、后场防守，池忠国无处不在。

值得一提的是，池忠国缺席的三场比赛，国安全败，他的重要性可见一斑。多次入选里皮执教的中国国家队，是对他优异表现的最好褒奖。

上海上港本赛季能够如愿夺冠，作为门神的颜竣凌居功至伟，正是有这根定海神针坐镇球门前，武磊、奥斯卡等球员才能在前场纵情进攻。

在曾诚因伤退出国家队后，颜竣凌毫无疑问会是接下来亚洲杯上的国足主力门将，让我们一起见证这位土生土长的上海球员在阿联酋的表现。

黄紫昌可以说是目前中国足坛最闪耀的一位后起之秀。这位来自江苏苏宁的年轻前锋在19场联赛中为球队贡献了5球1助攻，尤其是在面对大连一方的时候，正是他的进球帮助球队在南京奥林匹克体育中心带走1分。

由于伤病的原因，黄紫昌错过了不少比赛，也因为在下半赛季状态的下滑，最终让他没能入选最新一期国家队。

不过成功当选2018赛季中超最佳新人以及入选最佳阵容，已经充分说明了外界对他的认可。

相信下赛季黄紫昌能够拿出更稳定也更优异的表现，也许用不了多久，这位来自“足球荒漠”福建的小伙子就能够成为国足真正的顶梁柱。

在北京国安效力期间只打入1粒进球的张呈栋转会河北华夏幸福后迎来了个人数据的大幅增长。本赛季，绰号“嘟嘟”的张呈栋为华夏幸福出场26次打入5粒进球，并为队友送出5次助攻。重新入选中国国家队，是对张呈栋出色表现的最好褒奖。

不过，本赛季张呈栋曾因与裁判员马宁的冲突被禁赛5场，此事在当时引起较大争议，足协并未公布双方对话的具体内容，河北华夏幸福球迷甚至在随后的比赛日打出横幅抨击足协、力挺球队队长。

经历了上赛季的低迷期，吉翔本赛季再次王者归来，22场比赛2球6助攻，这名右后卫本赛季的发挥堪称惊艳。如果提名上赛季中超最佳右后卫，吉翔绝对会榜上有名甚至有很大的可能会最终夺魁。

尽管年仅23岁，但如今的邓涵文已基本坐稳广州恒大主力左后卫的位置，以这样的年纪稳坐恒大这种豪门球队的主力，他的实力可想而知。

这名小将即将跟随国足远征阿联酋，或许他还不是里皮手下的主力，不过对于于他而言，缺的只是时间。

曾诚是不幸的，又一次在国家队大型比赛前被伤病所击倒，不过他又是幸运的，能够成为守护广州恒大的门神。尽管本赛季没能跟随恒大再次举起中超冠军奖杯，但曾诚的发挥依旧可圈可点。

刚刚过去的2018赛季，北京中赫国安在联赛中段启用年轻门将郭全博，这一变招取得了意想不到的效果。中超联赛第11轮国安对阵亚泰，郭全博迎来国安生涯首秀，随后一步步坐稳主力门将的位置。2018赛季，21岁的郭全博共代表国安出场22次，完成46次扑救，成功入围赛季最佳U23球员候选名单。

稍显遗憾的是，由于国安主帅施密特的战术考虑，郭全博没能站上足协杯决赛的舞台。但是，这并不影响俱乐部对这位小将的认可，赛季结束后不久，国安官方便宣布与郭全博续约至2023年，将这位年轻门神留在工体。此外，郭全博还入选了中国成年国家队大名单，有望为国出征亚洲杯。

尽管已经31岁，蒿俊闵依旧是中国最出色、最具灵性的中场球员之一，这名山东鲁能泰山老将在28场联赛中为球队贡献了2球3助攻，帮助球队在竞争激烈的情况下依旧稳坐中超第三名。

遗憾的是，山东鲁能最终在两回合的足协杯决赛中惜败于北京国安，但蒿俊闵的2018已足够精彩。

2017赛季，陈彬彬只在中超赛场替补出场了1次，但谁也没想到，一年之后，这名小将已经成为了上港这支冠军球队的一名半主力。

19场比赛送出5次助攻，成功上演自己的国家队首秀，无论从哪方面来看，陈彬彬的2018赛季都是极为成功的一个赛季。

毫无疑问，天津权健经历了一个艰难的赛季，从主帅到外援一直在走走停停，不过有了杨旭坐镇，他们还是坚持了下来。25场9球2助攻，队内本土射手王，从各方面看来，杨旭都是权健当之无愧的灵魂人物。

对于王彤来说，他的2018是值得铭记的，进入一线队以来，这位沈阳小伙在山东鲁能进步明显，更是在本赛季帮助球队获得了联赛第三，足协杯亚军的好成绩。

在2018赛季中超颁奖典礼上成功入选最佳阵容，这是对这位25岁后卫的最好认可。

自2016年从恒大转投河北华夏幸福后，董学升一直都是球队的绝对核心，尤其是本赛季，这位大连小伙更是收获了个人职业生涯的最佳数据，仅用21场就为球队贡献了12球1助攻。

周而复始，坚韧挺拔，就是对大连一方后防老将周挺的最好总结，以39岁“高龄”，延续着自己与大连的故事。

正是在他与队友的通力合作下，大连一方才得以在赛季初崩盘的情况下，成功实现保级奇迹。

作为一名U23球员，韦世豪赛季开始前选择离开上海上港加盟北京中赫国安，这一举动曾被解读为国安向其承诺了主力位置，但事实并非如此。本赛季，韦世豪只为国安踢了22场比赛，打进4粒进球，首发仅10次。

韦世豪的赛季整体状态一路走低，中超第2轮，他用一脚禁区外远射为国安斩落江苏苏宁易购立下头功。而中超第14轮国安vs申花，韦世豪以一种让人意外的方式走下神坛，伤停补时登场送出一记惊天乌龙球，直接延缓了国安争第一的势头。此后，他的出场时间骤减，郭全博、巴顿、王子铭上位。

作为中国女足有名的“二王”之一，王珊珊的2018确实惊人印象深刻，在代表国家队出场的时候，尽显杀手本色。帽子戏法、大四喜、37分钟9球，王珊珊向外界充分展示了中国女足的实力。

这名21岁的北京人和球员在本赛季尝试了诸多位置，从中锋到中场，都有着不错的发挥。尽管只为球队在中超贡献了2球2助攻，但作为前场多面手的他已经成为了球队不可或缺的绝对主力，直接为球队带来了10个宝贵积分。

谁也不知道未来“毛肚”能成长到何种地步，但相信他一定不会让外界失望。

经历了长期禁赛后，张修维终于再次回归赛场，这位22岁的年轻人，也在16场比赛中证明了自己确实是中国年轻一代最具潜力的中场球员之一。

不过如果张修维想要更进一步，还需要保持现在的尽头，继续锻炼和沉淀自己。

谭龙的入选也许出乎了所有人的预料，但这位30岁的锋线球员在球队最困难的时候客串了诸多位置，甚至在最后一轮对阵大连一方的比赛中有过扮演右后卫的经历。

尽管未能帮助球队成功保级，但谭龙依旧在球队整体发挥欠佳的情况下有6球3助攻入账。