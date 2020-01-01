首回合主场负两球 索帅期待曼联上演巴黎式逆转

这名挪威人要求他的球队记住去年那场著名的逆转，当时他还是俱乐部的临时教练。

曼联主帅索尔斯克亚呼吁他的球队发扬上个赛季对巴黎圣日耳曼那场著名的逆转的精神。

周二，曼联在老特拉福德以1-3输给同城对手，瓜迪奥拉的球队在1月29日阿提哈德球场举行的半决赛第二回合比赛前遥遥领先。

索尔斯克亚的球队因为糟糕的开局而一败涂地，他们自1997年5月以来首次在主场的上半场丢了3个球。

“从他们的第一个进球开始，特别是第二个进球，我们都在难以控制他们。”索尔斯克亚告诉天空体育：“下半场我们的反应很好，但上半场直到他们进球后我们才开始来回跑动。我们没有很好地应对挫折。

“我们没有很好地处理他们的体系，我们知道他们可以这样做。上赛季他们就是这样踢的，5-0（实为6-0）击败了切尔西。

“第一个进球我们无能为力，第二个很糟糕，第三个我们就是没能解围。”

索尔斯克亚说，在中场休息时换上了马蒂奇，帮助曼联在比赛中获得了更多的控制权。

“有了马蒂奇和他的经验，他显得更有存在感。更多的是要球，相信，传球。需要有人承担责任。”这名挪威人说。

由于曼联晋级决赛的机会渺茫，索尔斯克亚敦促他的球队要记住他们去年的一次著名的逆转，当时他还是俱乐部的临时教练。

索尔斯克亚的球队在欧冠十六强对阵巴黎圣日耳曼的比赛中以0-2输掉了第一回合。

尽管胜算不大，曼联还是在第二回合以3-1的比分击败了法甲冠军，进入到欧冠八强。

索尔斯克亚说：“我们之前已经证明了，我们在主场失利也能扭转局面。巴黎圣日耳曼是最近的一个例子，我们必须相信我们能够上演一场好戏。”