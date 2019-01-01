首任体育总监又添新人选 曼联主席有意功勋铁卫

曼联副主席伍德沃德日前与红魔传奇中卫里奥-费迪南德进行了会面，有意邀请这位前英格兰国脚回到俱乐部担任体育总监。

北京时间4月30日，根据《每日邮报》的报道，曼联副主席伍德沃德和里奥-费迪南德日前进行了会面，探讨这位红魔传奇后卫成为曼联的体育总监（Sporting director）的可能。

报道称，此前费迪南德退役的时候，格雷泽家族就希望他能留任在管理层，但当时由于身为父母的个人原因，这一任命没有达成。但现阶段，伍德沃德方面在严肃地考虑让费迪南德回归曼联。

而曼联方面目前正在重建的过程中，他们考虑任命一人来管理球队的转会和谈判，同时兼顾和教练的沟通。鉴于费迪南德此前效力曼联期间成功的职业生涯，以及他在商业上的成功（他有一家服装公司和饭店），费迪南德是这一职务的有力候选人。

此外，费迪南德担任BT体育评论员期间给出的观点也让曼联方面感到印象深刻。

费迪南德于2002年以3000万镑的身价加盟曼联，是当时身价最贵的后卫。他在老特拉福德效力了12年，曾经担任红魔队长，赢下了6座英超奖杯，一座欧冠，和两座联赛杯。他曾在2002-07年期间与索尔斯克亚并肩作战。

费迪南德在英格兰国家队有81次出场，参加过两届世界杯，被认为是英超历史上最杰出的中卫之一。

据悉，曼联有意效仿阿贾克斯俱乐部的做法，他们就邀请了范德萨、奥维马斯等前球员回到球队任职。

而费兰也在与曼联谈关于技术总监（technical director）的职位，他的责任可能更偏向于训练和青训。前曼联中场弗莱彻也可能回到球队担任相关的工作。不过目前为止，曼联的管理机构会做出怎样重大的改革还是未知数。